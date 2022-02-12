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علامات صحية خطيرة قد تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة... احذرها

12 - فبراير - 2022
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تشكل الرئة عضو أساسي في جسم الإنسان إذ يوصي الطب في علاج وغذاء صحي للرئة كونه عضو يؤثر على حياة الإنسان.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، فإنه يتم تشخيص نحو 47000 إصابة بسرطان الرئة في المملكة المتحدة كل عام.

وأضافت: “عادة، في المراحل الأولى من المرض لا توجد أعراض، وغالبا ما تظهر فقط في المراحل المتأخرة”.

وخلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، كشف الطبيب أمير خان عن العلامات الرئيسة لسرطان الرئة.

وقال خان: “إذا كنت تعاني من سعال غير مبرر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، فلا تعتقد أن الأمر يتعلق بكورونا، بل اذهب واستشر طبيبا، وقد تحتاج إلى مزيد من التحقيق، خاصة إذا كنت مدخنا”.

وتابع: “المدخنون معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الرئة، رغم أن الأمر لا يقتصر فقط على المدخنين”.

وأوضح خان: “تشمل الأعراض التي يجب أن يبحث عنها الناس خروج الدم مع السعال، إلى جانب حدوث تغيرات في الصوت، فإذا أصبح صوتك جشا، قد يكون ذلك علامة على سرطان الرئة، خاصة إذا استمر الأمر لأكثر من 3 أسابيع”.

من بين العلامات الأخرى أيضا، أشار أمير خان إلى الشعور بضيق في التنفس لمدة 3 أسابيع أو أكثر، والتعب غير المبرر وفقدان الوزن وتغير شكل الأظافر.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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