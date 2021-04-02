علامات ضعف المناعة

أعلن طبيب المناعة، فلاديمير بوليبوك أن مناعة الجسم تضعف لدى البالغين نتيجة عدم التوازن وارتفاع الإجهاد على الجسم.

وقال الطبيب لقناة “زفيزدا” الروسية: “عند البالغين، يؤدي انخفاض المناعة إلى تفاقم الالتهابات المزمنة، واضطرابات الفيتامينات وتوازن العناصر الدقيقة وكذلك التغذية. الإجهاد له تأثير كبير – زيادة في هرمونات قشرة الغدة الكظرية “هرمونات القشرانيات السكرية”، والتي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لفترة طويلة. يحدث هذا عند تناول عقاقير بريدنيزون وديكساميثازون”.

وأكد بوليبوك أن هناك أيضا مناعة فطرية ضعيفة، والتي غالبًا ما تكون عند الأطفال. تتجلى في العديد من الأمراض المزمنة وتطور الأورام في سن مبكرة. ويمكن أن يدل المرض المتكرر على مشاكل في الجهاز المناعي.

يجب عليك الاتصال بطبيب المناعة، لتشخيص المرض. وهو بدوره يحدد العلاج المناسب، وذلك بحسب “سبوتنيك”.