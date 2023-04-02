علامات عدّة.. كيف يُخبرك جسمك أنّك بحاجة إلى فيتامين C؟

لا يستطيع جسم الإنسان صنع فيتامين C أو تخزينه بكميات كبيرة، وبالتالي يجب استهلاكه بانتظام يوميًا لمنع نقصه. إذ يتواجد الفيتامين في الخضار والفواكه، ويخبر الجسم بالنقص من خلال علامات عدة يرتبط معظمها بضعف إنتاج الجسم للكولاجين.

ووفق موقع “هيلث داي”، من أهم العلامات المبكرة لنقص فيتامين C، التعب، اللثة الحمراء، كثرة الكدمات، سهولة النزيف، آلام المفاصل وخشونة الجلد. ثم تتطوّر لتشمل تشوهات الأظافر والشعر، وهشاشة العظام، وتستغرق الجروح وقتًا أطول في الشفاء.

ويلعب هذا الفيتامين دوراً هاماً في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين حيوي لنعومة الجلد، وسلامة الشعر، والمفاصل، والعظام، والشرايين.

وعند نقص الفيتامين”، تتحول بصيلات الشعر إلى اللون الأحمر الفاتح نتيجة هشاشة الأوعية الدموية التي توصل الدم لهذه البصيلات، فتبدو كبقع حمراء حول بصيلات الشعر.

ونتيجة نقص فيتامين C تتمزق الأوعية الدموية بسهولة، فتبدو بقع حمراء متشظية على الأظافر والكدمات، ويزداد جفاف البشرة.

وبسبب نقص الفيتامين أيضاً، تقلّ كثافة العظام وتضعف المناعة ويزداد نزيف اللثة وفقدان الأسنان وتحدث زيادة غير مبررة في الوزن، إلى جانب الالتهاب المزمن، والإجهاد التأكسدي، والتعب.