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علامات في الصباح تحذرك من مرض خطير

25 - يناير - 2022
الشعور بالتعب في الصباح قد ينذر بحالات خطيرة

الشعور بالتعب في الصباح قد ينذر بحالات خطيرة

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حذر طبيب العلاج الكيميائي أندريه بازيليف أنه قد يواجه الشخص الذي يشعر بالتعب واللامبالاة في الصباح ورما سرطانيا قريبًا.

وقال الطبيب في مقابلة مع “القناة الخامسة”: “تأكد من استشارة الطبيب. قد يكون هذا من أعراض مرض الأورام”.

وأشار الطبيب إلى أن مثل هذه العلامات تشير بوضوح إلى حدوث خلل في الجسم، لذلك من الضروري تحديد السبب والقضاء عليه في أسرع وقت ممكن.
في وقت سابق، أصبح معروفًا أن التعرق هو أحد العلامات الليلية “الشاملة” لعلم الأورام. يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لسرطان الدم والأورام اللمفاوية وسرطان العظام وأورام الكبد الخبيثة.

السرطان هو نمو مرضي نشط تدريجي للخلايا غير النمطية التي تحل محل الأنسجة الطبيعية. يتم تشخيص العديد من أنواع السرطان بسهولة في المراحل المبكرة، مما يجعل من الممكن التغلب على مرض الأورام بكفاءة وفعالية.

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