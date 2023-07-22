علامات في الصباح قد تشير إلى مشكلات صحية.. احذرها

أفادت تقارير طبية بأن تورم الساقين في الصباح، من الممكن أن يشير إلى بعض الأمراض الخطيرة، بما فيها مشكلات في القلب، داعية عند ملاحظتها إلى ضرورة التأكد من صحة القلب والأوعية الدموية.

هل تعاني من هذه الأعراض في الصباح؟ هذا ما قد تشير إليه

وقالت التقارير إنه عند ملاحظة المرء وجود تورماً في ساقيه في الصباح، فقد يكون سببه هو الحساسية أو الأمراض المعدية أو الحروق، كما أنه قد يشير في بعض الحالات إلى وجود مشكلات محتملة في القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أنه في حال لاحظ المرء انتفاخ وجهه في الصباح، وظهور أكياس تحت العينين، وانتشار الانتفاخ في مختلف أنحاء جسمه، فيجب عليه في هذه الحالة إلى سرعة فحص حالة الكلى.

ولفتت التقارير إلى أنه بالنسبة لانتفاخ اليدين والشعور بتيبس العظام، فإن هذا قد يكون مؤشراً إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، بينما تكون الوذمة عادة سببها هو نقص الماء والبروتين في النظام الغذائي.

ومن اجل التخلص من الوذمة، حذرت التقارير من تناول أدوية مدرة للبول، لأنها قد تؤدي إلى تغيرات خطيرة في الجسم، وأوصت بضرورة مراجعة الطبيب من أجل تحديد سببها وإزالته.