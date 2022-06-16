علامات في الوجه تدل على الإصابة بالسرطان... ما هي؟

هناك أكثر من 200 من أعراض السرطان، والتحذيرات من العلامات الدالة على المرض يمكن أن تنقذ الأرواح. وبحسب هيئات صحية مختلفة، غالباً ما يتم تجاهل ثلاث علامات تحذيرية للمرض تظهر “في الوجه”.

ويوضح إدخال نُشر على موقع Reynolds لدعم مرضى السرطان على الإنترنت، أعراض السرطان التي “من المرجح أن تتجاهلها النساء”.

ويتابع الموقع الصحي: “أفاد بعض مرضى سرطان الرئة أنهم لاحظوا انتفاخا أو تورما أو احمرارا في الوجه. والتفسير لذلك هو أن أورام الرئة ذات الخلايا الصغيرة تسد عادة الأوعية الدموية في الصدر، ما يمنع الدم من التدفق بحرية من الرأس والوجه”.

وتعتبر هذه التغييرات “علامة شائعة” لسرطان الرئة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا مع عدة أنواع أخرى من السرطان. والأورام السرطانية، على سبيل المثال، هي أورام الغدد الصم العصبية التي تنمو بشكل خاص في خلايا الغدد الصم العصبية. وهذه هي المسؤولة عن نقل الإشارات من خلال إفراز الهرمونات لمساعدة الجسم على أداء وظائفه.

هناك أكثر من 200 من أعراض السرطان، والتحذيرات من العلامات الدالة على المرض يمكن أن تنقذ الأرواح.

وبحسب هيئات صحية مختلفة، غالبا ما يتم تجاهل ثلاث علامات تحذيرية للمرض تظهر “في الوجه”.

ويوضح إدخال نُشر على موقع Reynolds لدعم مرضى السرطان على الإنترنت، أعراض السرطان التي “من المرجح أن تتجاهلها النساء”.

ويتابع الموقع الصحي: “أفاد بعض مرضى سرطان الرئة أنهم لاحظوا انتفاخا أو تورما أو احمرارا في الوجه. والتفسير لذلك هو أن أورام الرئة ذات الخلايا الصغيرة تسد عادة الأوعية الدموية في الصدر، ما يمنع الدم من التدفق بحرية من الرأس والوجه”.

وتعتبر هذه التغييرات “علامة شائعة” لسرطان الرئة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا مع عدة أنواع أخرى من السرطان. والأورام السرطانية، على سبيل المثال، هي أورام الغدد الصم العصبية التي تنمو بشكل خاص في خلايا الغدد الصم العصبية. وهذه هي المسؤولة عن نقل الإشارات من خلال إفراز الهرمونات لمساعدة الجسم على أداء وظائفه.