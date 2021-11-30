علامة شائعة يمكن ملاحظتها بسهولة تحذرك من مرض خطير

من الصعب تحديد أعراض سرطان البنكرياس القاتل الذي يسمى بـ ”المرض الصامت“، إلا أنه يمكن التعرف عليه عن طريق ألم في البطن والظهر.

وأوضحت دراسة بريطانية حديثة، نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“، اليوم الثلاثاء، أن شدة سرطان البنكرياس تعتمد على مكان الإصابة في البنكرياس، وحجم السرطان وانتشاره.

وذكرت الدراسة أنه قد يكون من الصعب أحيانًا ملاحظة هذه الحالة؛ بسبب الأعراض التي يصعب تحديدها، إلا أن هناك علامة واحدة شائعة يمكن ملاحظتها بسهولة.

وأوضحت الدراسة أن الأمر المخادع في هذا النوع من السرطان هو أنه نادرًا ما يتم اكتشاف الأعراض في المرحلة المبكرة عندما يكون أكثر قابلية للشفاء.

وقالت الدراسة إنه ”قد يكون السبب وراء ذلك هو أن المرض لا يسبب في كثير من الأحيان أي أعراض حتى ينتشر إلى أعضاء أخرى، ومع ذلك هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تكون مفيدة في معرفتها وأحدها آلام الظهر“.

ونقلت عن الدراسة التي أصدرتها ”جمعية سرطان البنكرياس“ البريطانية قولها إن هذا النوع من الألم يبدأ عادة في منطقة البطن، وينتشر حتى الظهر.

وقالت الدراسة: ”قد يبدأ الألم على شكل انزعاج عام ثم ينتشر لاحقًا، قد يأتي ويذهب في البداية، لكنه في النهاية يصبح أكثر ثباتًا، ويمكن أن يتفاقم هذا النوع من الألم عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام، ويمكن أن يخف الألم أحيانا بالجلوس إلى الأمام“.

وأضافت الدراسة أن الأعراض الأخرى لهذا النوع من السرطان، وتشمل الحالات المتقدمة، هي تحول بياض العين أو الجلد إلى اللون الأصفر، وفقدان الشهية، وانخفاض سريع بالوزن، والشعور بالتعب أو انعدام الطاقة، وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالحرارة أو الرعشة.

وبحسب الدراسة، يمكن أن يؤدي سرطان البنكرياس إلى بياض العينين وإصفرار الجلد عن طريق سد القناة الصفراوية، وهي عبارة عن أنبوب يوصل الصفراء بالكبد.

وقالت إن ”سرطان البنكرياس ليس السبب الوحيد لليرقان، إذ يمكن أيضًا أن يحدث بسبب حصوات المرارة أو التهاب الكبد، ومع ذلك، إذا كنت تشك في إصابتك باليرقان، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك على الفور أو الذهاب إلى قسم الطوارئ“.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه ”عندما يتعلق الأمر بأعراض أخرى لسرطان البنكرياس، يجب أن ترى طبيبك إذا لم تتحسن الأعراض المزعجة بعد أسبوعين“.