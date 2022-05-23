علماء المناخ: تغير المناخ يؤثر على النوم وعدد ساعاته

الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم

كل يوم نسمع عن معلومة جديدة بخصوص تغير المناخ، فالعلماء والباحثين يستمرون في جهودهم طوال الوقت للتعرف علي خباياه والإفادة بكل ما هو جديد.

وآخر ما توصل إليه بعض من علماء المناخ فى دراسة جديدة لهم تقول إن زيادة درجات الحرارة بمعدل أكثر من 30 درجة مئوية يؤدي إلى تآكل 14 دقيقة من نوم الإنسان في المتوسط، وإن تأثير التغيرات المناخية يمتد إلى الأنشطة اليومية الأساسية بما في ذلك مجموعة من النتائج السلوكية والنفسية والفسيولوجية.

وبحلول عام 2099 قد تؤدي درجات الحرارة إلى تآكل 50 إلى 58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنوياً، وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوبنهاجن، واستخدموا بيانات الأساور الصحية التي ارتداها 47 ألف شخص من 68 دولة.

كما حذرت الدراسة التي نشرتها مجلة “وان إيرث”، من أنه بحلول عام 2099 قد تؤدي درجات الحرارة إلى تآكل 50 إلى 58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنوياً.

ووجد فريق البحث أن تأثير درجة الحرارة المرتفعة على قلة النوم أكبر بكثير بالنسبة للمقيمين من البلدان ذات الدخل المنخفض وكذلك لدى كبار السن والإناث.

بالإضافة أن “كيلتون مينور” الباحث الرئيسي فسر في الدراسة تأثير ارتفاع الحرارة على النوم من خلال الآلية التي يقوم بها الجسم استعداداً للنعاس، حيث “يطرد الحرارة من الداخل إلى البيئة المحيطة عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى اليدين والقدمين، ولكي يحدث ذلك، يجب أن تكون البيئة المحيطة أكثر برودة مما نحن عليه”.