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علماء بريطانيون: سلالة كورونا تعرضت لتحور جيني مقلق

2 - فبراير - 2021
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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قال علماء بريطانيون إنه يبدو أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها أول مرة في البلاد تشهد بعض التغيرات الجينية المقلقة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن العلماء القول إن الاختبارات على بعض العينات أظهرت تحورا، يطلق عليه (إي 484 كيه)، تم رصده بالفعل في سلالاتي جنوب أفريقيا والبرازيل من فيروس كورونا اللتين تعتبران مصدر قلق.

وأضاف العلماء أنه على الرغم من أن هذا التغير ربما يؤثر على فعالية اللقاحات، من المفترض استمرار جدوى اللقاحات المستخدمة حاليا.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن الإثنين، أنه تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لأكثر من 9.2 مليون شخص في بريطانيا حتى الآن.

وقال “هانكوك”، إنه خلال حملة ضخمة في مطلع الأسبوع، تلقى نحو 900 ألف شخص اللقاح يومي السبت والأحد.

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