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علماء روس يبتكرون “سجق” يخفض مستوى السكر في الدم

منذ 11 ساعة
زيادة صناعة اللحوم البديلة

زيادة صناعة اللحوم البديلة

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أعلن “أندريه جورين”، الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا تخزين ومعالجة المنتجات الحيوانية في أكاديمية تيميريازيف للعلوم الزراعية عن ابتكار “سجق” يخفض مستوى السكر في الدم.

وأشار جورين، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن ابتكار هذا النوع من السجق جرى بالتعاون مع معهد عموم روسيا لبحوث النباتات الطبية والعطرية، التي “اعتمدنا عليها في ابتكار الوصفة وتكنولوجيا الإنتاج وقد أثبتنا تجريبيا فعالية السجق المسلوق مع إضافة عقار “Arfazetin” العشبي الخافض لمستوى السكر في الدم للوقاية من مرض السكري من النوع 2 وعلاجه، وأن إضافة منقوع أوراق الفاصوليا إلى الوصفة، أظهر انخفاضاً مؤكداً في نسبة الغلوكوز في الدم”.

وأضاف العالم، يمكن أن يبدأ إنتاج هذا النوع من السجق في نهاية فصل الخريف، بمشاركة ممثلين من قطاع صناعة ومعالجة اللحوم ومن المقرر أن نبدأ بإنتاج كمية لا تزيد عن 200 كلجم في اليوم ومن ثم زيادتها تدريجيا.

كما أشار جورين، إلى أن هذا السجق سيؤثر إيجابيا في صحة وحياة الكثيرين من المصابين بمقدمات السكري، والذين يعانون من النوع الثاني من المرض كما أنه سيقلل كثيرا من استيراد الأدوية المستخدمة في الوقاية وعلاج النوع الثاني من مرض السكري.

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