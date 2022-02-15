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علماء: مخالطة مصابين بأوميكرون من دون الاصابة ينشّط الجهاز المناعي

15 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 3:00 مساءً
كورونا

كورونا

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مخالطة المصابين بالمتحور اوميكرون من دون قصد ومن دون الاصابة تضع العلماء في حيرة تجاه نظام الجهاز المناعي للفرد.

فوفق ياحثين في كلية الطب في جامعة واشنطن هناك ظروف قد يستفيد منها الجسم في حال تعرض الشخص لاحد المصابين اذ تنشط الاستجابة المناعية للجسم بشكل اكبر كلما كان عرضة لمستوى معين للفيروس وبالتالي فان التعرض المتكرر حتى بمستويات منخفضة لعدوى كورونا يؤدي الى استشعار الجسم جزيئيات فيروسية كافية لاعادة تنشيط الجهاز المناعي.

فالخلايا المناعية تبدأ بتكوين الاجسام المضادة ولهذه الاجسام قدرة على تدريب الجهاز المناعي بالتعرف للفيروس بشكل افضل ويؤكد العلماء ان لهذه النتيجة اهمية قصوى في التعرف على مستويات العدوى ينما يؤكد العلماء ان تلقي جرعات اللقاح يبقى الوسيلة الأفضل للحماية من كورونا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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