علماء من الصين يحددون النظام الغذائي المثالي لطول العمر

حدد خبراء صينيون، بعد تحليل الكثير من الدراسات الطبية للعادات الغذائية، أفضل نظام غذائي لزيادة طول العمر.

ووفقا ما نشرته قناة “مير 24” الروسية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، تم تحليل البيانات من 26 دراسة طبية مختلفة للعادات الغذائية، شارك فيها حوالي 1.9 مليون شخص من 29 دولة في الأمريكيتين وأوراسيا وأفريقيا وأستراليا.

تبين أن الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميا كانت أعمارهم أطول، بالإضافة إلى ذلك، انخفض خطر وفاتهم لأسباب مختلفة بنسبة 13%، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12%، و10% بسبب السرطان، وبنسبة أقل بـ 35% لخطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي.

ومع ذلك، ليست كل الفواكه والخضروات متشابهة، لن يقلل تناول الخضروات النشوية، بما في ذلك البازلاء والذرة والبطاطس، من خطر الموت لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك بعض الأمراض المزمنة.

من ناحية أخرى، أثبتت الخضروات الورقية أنها مفيدة بشكل خاص، كما أن الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C والكاروتين مثل الحمضيات والتوت والجزر، أثبتت فوائدها.

في وقت سابق، اكتشف العلماء الأمريكيون منتجا، يساعد عند استهلاكه بانتظام، على تحسين الصحة وتعزيز طول العمر، في إشارة إلى جريش الحنطة السوداء.