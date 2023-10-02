علماء نفس يحددون سبب الأحلام الحية.. وماذا تعني؟!

هل سبق لك أن شهدت حلمًا ملموسًا لدرجة أنك تعتقد أنه كان يحدث بالفعل؟ تستيقظ حائرًا، تتساءل عن سبب وجودك في غرفة نومك، أو ربما في حالة من الخوف إذا كان الحلم مزعجًا. في تلك اللحظة، قد تميل إلى قرص نفسك كطمأنة إلى أن كل ذلك كان مجرد حلم.

هذه هي ما يشير إليها كثير من الناس باسم “الأحلام الحية”. سواء حدث ذلك أثناء أوقات التوتر الشديد أو في ليلة عادية، يمكن أن تكون الأحلام الحية جزءًا من تجربة النوم لأي شخص. ولكن ما هي الأحلام الحقيقية بالضبط، ولماذا تحدث، وهل هناك أي شيء يمكنك القيام به للسيطرة عليها؟ إليك ما يقوله خبراء النوم عن هذه الأحلام التي تبدو واقعية للغاية.

ما هي الأحلام الحية؟

وفقًا لتشاريسا تشامورو، حاصلة على دكتوراه في علم النفس السريري ومدرسة في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي تشامورو، فإن الأحلام الحية هي أحلام مكثفة غالبًا ما تتضمن صورًا أو أحاسيس أو عواطف واقعية. وتشرح قائلة: “قد تكون لهذه الأحلام صفات حسية أو عاطفية أكثر غامرة من الأحلام النموذجية”.

وتشير تشاندلر تشانغ، الحاصلة على دكتوراه في علم النفس السريري ومؤسسة شركة ثيرابي لاند، إلى هذه الظاهرة على أنها نوع من “الهلوسة” أو الإدراك الذي ينشأ عن دماغنا والذي يمكننا رؤيته أو سماعه أو الشعور به. وتقول إن الأحلام الحية من المرجح أن تحدث أثناء نوم حركة العين السريعة، وهي مرحلة النوم العميق عندما تحدث معظم أحلامنا.

تساعد الأحلام بشكل عام الدماغ على معالجة العواطف والمعلومات، وتشير تشانغ إلى أن الأحلام الحية يمكن اعتبارها “جزءًا من تجربة نوم صحية” و”لا ينبغي أن تسبب القلق”.

ما الذي يسبب الأحلام الحية؟

أما بالنسبة للفهم العلمي لماذا نختبر أحلامًا حية؟ تقول تشانغ: “إن تجربة الأحلام الحية يتم إنشاؤها بواسطة الدماغ. حيث تعمل الهياكل العصبية معًا لخلق تجربة إدراكية حية، مثل الهلوسة البصرية، التي نتذكرها أحيانًا، وأحيانًا لا نتذكرها، عند الاستيقاظ”.

إذا كان لديك يوم أو فترة زمنية مليئة بالمشاعر الشديدة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى أحلام حية. وكما تقول تشامورو، عندما يواجه الناس مشاعر شديدة أو تجارب جديدة أو مخيفة، قد يستمر الدماغ في معالجة هذه الذكريات أثناء النوم، مما يؤدي إلى أحلام حية. خلال ذروة الوباء في عام 2020، على سبيل المثال، أفاد العديد من الأشخاص أنهم عانوا من أحلام مثل هذه، وهذا له علاقة كبيرة بالظروف شديدة التوتر في ذلك الوقت.

تضيف تشامورو: “خلال الوباء، لم يختف الخوف والقلق الذي كان يعاني منه الناس أثناء النهار في الليل. بدلاً من ذلك، ربما كانت الأحلام الحية وسيلة لمعالجة الارتباك والعواطف التي كان يعاني منها الناس. ربما تكون هذه المشاعر الشديدة قد ساهمت في الزيادة المبلغ عنها في الأحلام الحية”.

هناك العديد من المحفزات المشتركة التي يمكن أن تحقق أحلامًا حية مثل الضغط، القلق، أدوية معينة، تعاطي الكحول أو المخدرات، التحولات الهرمونية التي تحدث أثناء فترة البلوغ، والحمل، و/أو انقطاع الطمث، الحرمان من النوم، واضطرابات النوم مثل متلازمة تململ الساق والأرق.

تقول تشانغ إن هذه العوامل تؤثر على الأرجح على حدوث الأحلام الحية كامتداد لكيفية تأثيرها على نوم حركة العين السريعة. وتوضح: “على سبيل المثال، تشير بعض الأبحاث إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يسبب موجة إضافية من حركة العين السريعة وأحلامًا حية في الليالي اللاحقة من النوم. وقد ترتبط مستويات التوتر بأحلام حية، والتي تتتبع، لأن الأحلام مصممة لمساعدة الشخص على التعامل مع المشاعر المرتبطة بالتوتر”.

لماذا بعض الأحلام أكثر حيوية من غيرها؟

يمكن أن يختلف مستوى الحيوية أو الشعور الواقعي من حلم إلى آخر. يمكن ربط شدة هذه الأحلام بكثافة المشاعر أو التوتر الذي يحدث خلال النهار، وفقًا لشامورو. والعوامل التي يمكن أن تسبب أحلامًا حية في المقام الأول، مثل الإجهاد العام والتغيرات في أنماط النوم وبعض الأدوية يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على شدة هذه الأحلام.

هل يمكنك منع الأحلام الحية؟

إذا كانت أحلامك الحية مزعجة أو كانت حقيقية إلى حد ما بالنسبة لك بشكل عام، فهل هناك طريقة يمكنك من خلالها منعها تمامًا؟ للاسف لا، حيث أنه لا توجد تقنية معروفة يمكنها استهداف الأحلام الحية بشكل مباشر.

ومع ذلك، هناك خطوات معينة يمكنك اتخاذها لتحسين نوعية نومك وصحتك العقلية، “والتي قد تقلل بدورها من شدة وتواتر الأحلام الواضحة”، كما تقترح تشامورو، وهي ما يلي:

صحة النوم: حافظ على جدول نوم منتظم، وخلق بيئة نوم باردة ومريحة، ومارس نشاطًا مريحًا خلال الساعة التي تسبق النوم.

إدارة التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق بشكل يومي. حتى 10 دقائق من اليقظة الذهنية يوميًا يمكن أن تقلل من التوتر وتحسن النوم.

أنماط الطعام والأكل: تجنب الوجبات الثقيلة أو الحارة والكحول والكافيين في الساعات التي تسبق موعد النوم لتعزيز نوم أكثر راحة.

الاستشارة الدوائية: إذا كنت تعاني من أحلام حية متكررة ومزعجة أو سوء نوعية النوم، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن الدواء الخاص بك.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): العلاج بروفة الصور (IRT) هو نوع من العلاج المعرفي الذي يمكن أن يساعد في تقليل شدة وتواتر الأحلام الحية غير السارة. في هذا العلاج، يتم توجيه المريض إلى تذكر حلم مزعج أثناء اليقظة، ومن ثم تغيير النهاية حتى لا يعود الحلم مزعجًا أو مخيفًا. سيقوم المريض بعد ذلك بالتدرب على النهاية الجديدة بشكل متكرر، مما قد يجعل ذكرى النهاية الجديدة أكثر سهولة أثناء النوم.

وتشير تشانغ إلى أن الحصول على نوم جيد، بالإضافة إلى الحلم الجيد، هو مفتاح لإدارة المشاعر مثل القلق والتوتر والإرهاق بشكل فعال خلال النهار.

وتقول تشامورو: “إن اتخاذ خطوات لتحسين صحة نومك وصحتك البدنية وصحتك العقلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على نومك. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تعاني من الأحلام الواضحة، فاتصل بأخصائي صحة عقلية مؤهل للحصول على الدعم والعلاج. كما يمكن أن تساعدك العلاجات المبنية على الأدلة على تعلم كيفية إدارة التوتر والقلق، وتحسين نومك، ومعالجة المشاعر أو التجارب الصعبة التي قد تؤثر على أحلامك ونومك”.