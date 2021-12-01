علماء يتمكنون من تحديد خصائص المتحور "أوميكرون"

قالت جامعة هونغ كونغ أن علماءها هم أول من تمكن من تحديد خصائص متحور “أوميكرون” في آسيا، وما يميزه عن السلالات السابقة لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني: إن “الباحثين في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ تمكنوا من تحديد خصائص متحور أوميكرون من عينات سريرية … ما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاحات ضد هذا المتحور، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق”.

وأشارت الجامعة إلى أن العلماء تمكنوا من تحديد خصائص “أوميكرون”، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بعد 4 أيام من تأكيد أول حالتي إصابة في هونغ كونغ.

وسجلت هونغ كونغ حتى الآن 3 حالات إصابة بسلالة “أوميكرون”، وتم عزل الأشخاص المصابين في مستشفى متخصص، ويخضعون الآن للعلاج.

قالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” (Omicron) على المستوى العالمي مرتفع، وإن تقييم الخطر العالمي المتعلق بالمتحور مرتفع للغاية، فيما يعقد وزراء الصحة في مجموعة السبع اجتماعا طارئا اليوم الاثنين في بريطانيا لبحث تطورات الجائحة.

وأضافت المنظمة الأممية في توصية فنية للدول الأعضاء فيها أنه من المرجح أن ينتشر المتحور الجديد -الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي- بسرعة في أرجاء العالم، وأنه سيكون لارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ (Covid-19) عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وعقب رصد المتحور لأول مرة في جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها في الأسبوع الماضي، أعلنت عدة دول آسيوية وأوروبية اكتشاف أولى الإصابات لديها بأوميكرون.