علماء يحذرون: الإفراط في اللحوم الحمراء يهدد الصحة

جدّد فريق واسع من العلماء استنادًا إلى بيانات حديثة ودقيقة تأكيده على أن اللحوم الحمراء لا يجب أن تكون أساس النظام الغذائي بعد أن أثار هذا الرأي جدلًا واسعًا عند نشره لأول مرة في العقد الأول من القرن الحالي

وأظهرت دراسة شملت نحو 100 خبير في التغذية والصحة العامة والبيئة ونُشرت الجمعة في مجلة لانسيت وجود صلة بين استهلاك اللحوم الحمراء وارتفاع خطر الوفاة في البلدان التي شهدت استهلاكًا مرتفعًا لها على مدى عقود

الدراسة لا تقتصر على اللحوم بل تهدف إلى تقديم إرشادات لنظام غذائي صحي عالمي يحافظ على البيئة وأكدت التوصيات الجديدة أن أفضل نظام غذائي صحي يعتمد على المصادر النباتية بشكل أساسي مع كمية معتدلة من الأطعمة الحيوانية وأقل قدر ممكن من السكر المضاف والدهون المشبعة والملح

الحصص الموصى بها يوميًا هي اللحوم الحمراء 15 غرامًا الخضروات 200 غرام الفواكه 300 غرام الحبوب الكاملة 210 غرامات منتجات الألبان 250 غرامًا بين الامتناع التام و500 غرام الأسماك والمأكولات البحرية 30 غرامًا واللحوم البيضاء مثل الدواجن 30 غرامًا

وأبرز الباحثون في تحديثاتهم الجديدة أهمية العدالة الاجتماعية بما يشمل تحسين ظروف العمل في قطاع الأغذية الزراعية

ورغم أن بعض الجهات الاقتصادية انتقدت التوصيات إلا أن المجتمع العلمي رحب بها معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق لنظام غذائي صحي مستدام عالميًا مع الإشارة إلى أن الالتزام بالحد الأدنى من الحصص قد يسبب نقصًا مؤقتًا في بعض الفيتامينات