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علماء ينجحون في إزالة هذا الفيروس من خلايا مصابة

منذ 32 دقيقة
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يقول العلماء إنهم نجحوا في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من الخلايا المصابة، باستخدام التقنية المعروفة بـ”كريسبر” لتحرير الجينات، التي حازت على جائزة نوبل.

وتعمل تلك التقنية مثل المقص، ولكن على المستوى الجزيئي، إذ تقتطع الحمض النووي بحيث يمكن إزالة الأجزاء “السيئة” منه أو تعطيل عملها.

ويأمل العلماء أن يتمكنوا في نهاية المطاف من تخليص الجسم بالكامل من الفيروس، وإن كان هناك حاجة إلى المزيد من العمل للتأكد من أمان تلك التقنية وفعاليتها.

ويمكن لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية الموجودة حالياً أن توقف الفيروس ولكنها لا تقضي عليه.

ويؤكد فريق جامعة أمستردام، الذي سيقدم ملخصاً للنتائج الأولية التي توصلوا إليها في مؤتمر طبي هذا الأسبوع، أن عملهم لا يزال مجرد “دليل على الفكرة”، ولن يصبح علاجاً لفيروس نقص المناعة البشرية إلا بعد فترة من الوقت.

    المصدر :
  • BBC عربي

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