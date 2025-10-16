علماء ينجحون في تحويل فصيلة كلية من A إلى O في تجربة رائدة لزراعة الأعضاء

حقق فريق من العلماء إنجازاً طبياً نوعياً بعد نجاحهم في تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى فصيلة الدم O، ثم زرعها في شخص متوفى دماغياً، في خطوة قد تمهد لتقليص فترات الانتظار الطويلة لعمليات زراعة الأعضاء، وفقاً لما نشره موقع Live Science.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Biomedical Engineering أن الكلية المحوّلة أدت وظيفتها بشكل جيد لمدة يومين قبل أن تظهر عليها علامات الرفض، ما يُعد مؤشراً واعداً لإمكانية تطوير عمليات زرع “عالمية” مستقبلاً.

استخدم الباحثون إنزيمات خاصة لإزالة المستضدات المسؤولة عن اختلاف فصائل الدم، محولين الكلية إلى ما يُعرف بـ”العضو العالمي”، أو ما يُسمى علمياً بـ”الإنزيم المحوّل O” (ECO).

وأوضح البروفيسور ستيفن ويذرز من جامعة كولومبيا البريطانية أن العملية أثبتت فعاليتها سابقاً على الرئتين، مضيفاً أن نجاحها في الكلى “يفتح الباب أمام تطبيقها على جميع الأعضاء الأخرى”.

وخلال التجربة، زرع الفريق الكلية المحوّلة في متلقٍّ متوفى دماغياً دون استخدام العلاجات التقليدية المثبطة للمناعة، لتقييم مدى قبول الجسم للعضو الجديد. وبعد 48 ساعة، أظهرت الكلية أداءً طبيعياً دون علامات رفض فوري.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تُحدث تحولاً كبيراً في مجال زراعة الأعضاء، خاصة للمرضى من فصيلة الدم O الذين ينتظرون عادة فترات أطول من غيرهم للحصول على متبرعين متوافقين.