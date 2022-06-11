على الطريقة الملكية.. هكذا يمكنك الاعتناء ببشرتك

تحلم كل امرأة بالحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب، لذلك تستخدم العديد من مستحضرات التجميل، المكلفة مادياً، والتي يمكن استبدالها بطرق طبيعية اتبعتها بعض ملكات وأميرات العصور القديمة والحديثة والتى ساعدتهن فى الحفاظ على جمالهن طوال الوقت، وهذه الطرق نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “timesofindia”.

روتين العناية بالبشرة لملكة كليوباترا

اشتهرت الملكة كليوباترا ببشرتها الناعمة حيث كانت تستخدم الحليب لغسل البشرة والعسل لعلاج التجاعيد، حيث كانت تحرص على خلط ملعقتين كبيرتين من العسل الخام وكوب من الحليب منزوع الدسم وملعقتين صغيرتين من جل الصبار وتضعهما في وعاء وتخلط هذه المكونات مع بعضها وتضعه على وجهها في الصباح والمساء، ويمكن تنفيذ هذا الخليط في المنزل والإحتفاظ به داخل الثلاجة.

راني بادميني من شيتورجاره

كانت راني بادميني من أجمل ملكات الهند، وكانت بشرتها ناعمة ونضرة، وذلك لأنها كانت تحضر قناع من ثلاث زهور ونصف كوب من العسل، ونصف كوب من زيت الزيتون، وتخلطهم وتضعهم على وجهها، وغالبًا ما تستخدم حمامات الحليب لتهدئة بشرتها من حروق الشمس وتنعيم خلايا الجلد الميتة.

الأميرة ديانا

أشارت مارى جرينويل، الميكب أرتيست للأميرة الراحلة ديانا، إلى أن أميرة القلوب كانت تعمل على تنظيف وترطيب بشرتها مرتين في اليوم، وهذا سر جمال بشرتها.

ميجان ماركل

تستخدم دوقة كامبريدج ميجان ماركل زيت شجرة الشاى، لتدليك بشرتها حيث يساعدها على منع انتشار حب الشباب ويرطبها أيضاً.

وبذلك، يمكن للسيدات الاعتناء ببشرتهن على طريقة الملكات للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.