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على ماذا يدل التعب بعد الاستيقاظ؟

منذ 41 دقيقة
الاستيقاظ من النوم
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كثيراً ما نعتقد أن الإجهاد البدني وقلة النوم هما السببان الوحيدان للشعور بالتعب، مع العلم أن هذا العرض المزعج قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالسكري.

حيث أن الشعور بالتعب عند الاستيقاظ من النوم أو في منتصف اليوم، دليلاً قاطعاً على أن الشخص مصاباً بمرض السكري، خاصةً إذا جاء مصحوباً بالرغبة في تناول الطعام.

ويُحذَّر من التهاون في علاج مرض السكري، حيث أن اضطراب نسبة السكر بالدم، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، قد يسفر عن الإصابة بمضاعفات مميتة، أبرزها السكتات الدماغية.

وهناك أعراض شائعة أخرى يمكن الاستدلال منها على الإصابة بالسكري، وتشمل:

1. كثرة التبول.

2. الشعور بالعطش الشديد.

3. ضبابية الرؤية.

4. حكة الجلد، خاصةً بالأعضاء التناسلية.

5. الالتهابات الجلدية.

6. بطء التئام الجروح.

7. فقدان مفاجئ للوزن.

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