عليكم الحذر.. خطر لدغة الأفعى يزداد مع ارتفاع درجة الحرارة

أفاد باحثون في ولاية جورجيا، أن خطر التعرض للدغة ثعبان يزيد بنسبة 6٪ لكل درجة مئوية ترتفع فيها درجات الحرارة اليومية.

وفي دراسة جديدة قام الباحثون في جامعة إيموري بتحليل جميع زيارات قسم الطوارئ التي أبلغت عنها جمعية مستشفى جورجيا في الفترة من 2014 إلى 2020 – وخلال هذه الفترة كان هناك أكثر من 5000 حالة دخول إلى المستشفى بسبب لدغات الثعابين، بما في ذلك 3908 تم الإبلاغ عن لدغات الثعابين السامة – وقارنوا تلك البيانات بأدنى وأقصى درجات الحرارة، وضغط الهواء، والرطوبة في تواريخ حدوث اللدغات.

ثم قارن الباحثون تلك البيانات مع درجة الحرارة في أيام أخرى خلال نفس الشهر وفي نفس اليوم من الأسبوع، مما ساعد أيضًا في حساب التباين في النشاط البشري.

يقول المؤلف الرئيسي نوح سكوفرونيك، الأستاذ المساعد للصحة البيئية في كلية رولينز للصحة العامة بجامعة إيموري: “زيادة احتمالات لدغة الثعابين بنسبة 6٪ لكل درجة مئوية هي تأثير قوي وهي بالتأكيد أعلى مما نراه غالبًا من الأنواع الأخرى من النتائج الصحية المرتبطة بالحرارة”.

ويضيف: “تظهر نتائجنا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لفهم الأعباء الصحية المحتملة من لدغة الثعابين في سياق تغير المناخ. حيث تشير تأثيرات درجات الحرارة الكبيرة التي وجدناها، جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن لدغات الثعابين غالبًا ما تؤثر على السكان الذين لا يحصلون على رعاية صحية كافية – لا سيما في أجزاء أخرى من العالم – إلى أن ارتفاع درجات الحرارة هو سبب للقلق”.

يؤكد سكوفرونيك على الحاجة إلى الدراسات التي تقدر وضوح أعباء لدغات الثعابين في ظل سيناريوهات مناخية مختلفة، وهو أمر لم تفعله هذه الدراسة.

يقول سكوفرونيك: “بصفتنا مجموعة بحثية، فإننا نحقق بانتظام في كيفية تأثير الطقس والمناخ على صحة الإنسان. إن لدغة الثعبان مشكلة صحية تسبب حقًا عبئًا صحيًا كبيرًا بشكل مدهش على مستوى العالم، ومن المعروف جيدًا أنه لم يتم دراستها جيدًا”.

تصنف منظمة الصحة العالمية (WHO) لدغة الثعابين على أنها مرض استوائي مهمل. كما تقدر المنظمة أن حوالي 5.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتعرضون للعض من قبل الثعابين كل عام، وحوالي نصفهم يتسممون، فمن بين هؤلاء، مات ما يقرب من 138 ألف شخص.

يصرح سكوفرونيك: “نحن نعلم بالفعل الكثير عن كيفية استجابة الثعابين للتغيرات في الطقس والمناخ. إنهم من ذوات الدم البارد، لذا فإن درجات الحرارة في الهواء الطلق هي محرك قوي لدرجات حرارة أجسامهم الداخلية، وبالتالي أنشطتهم اليومية. لكننا لا نعرف الكثير عن كيفية تحرك المناخ والطقس على وجه الخصوص – بمعنى التغيرات قصيرة المدى في الأرصاد الجوية – تلك التفاعلات بين البشر والثعابين. هذا هو المكان الذي اعتقدنا أنه يمكننا تقديم مساهمة فيه، لأننا نعيش في جورجيا – التي تضم تركيزًا كبيرًا وتنوعًا من الثعابين – ولدينا أيضًا مجموعة بيانات عالية الجودة على مستوى الولاية حول زيارات المستشفى ولماذا ينتهي الأمر بالناس في المستشفى”.

جورجيا هي موطن لـ 45 نوعًا من الثعابين – وهي ثاني أكثر الولايات احتواءا على الثعابين بعد تكساس – بما في ذلك 17 نوعًا سامًا، سبعة منها تعتبر مصدر قلق رئيسي للبشر؛ كما يقول المؤلف المشارك لورانس ويلسون، عالم الزواحف في إيموري.

يشرح ويلسون: “نظرًا للتوسع السريع في التنمية البشرية في جورجيا وخاصة منطقة أتلانتا، ستستمر المواجهات بين البشر والثعابين، وقد ازدادت بالفعل. أي شخص يقضي الكثير من الوقت في الهواء الطلق سيواجه ثعبانًا نحاسي الرأس أو ثعبان سام آخر”.

قارنت الدراسة أيضًا كيفية زيادة لدغات الثعابين مقارنة ببيانات دخول المستشفى بسبب كائنات سامة أخرى، مثل العناكب والعقارب والدبابير، من أجل فهم أفضل لمدى مساهمة السلوك البشري في زيادة لدغات الثعابين.

يقول سكوفرونيك: “ربما كانت الثعابين تفعل الشيء نفسه كل يوم ويميل الناس إلى الخروج أكثر والمشي لمسافات طويلة أو العمل في حديقتهم أكثر عندما يكون الطقس أكثر دفئًا. لكننا وجدنا أن تأثير درجة الحرارة لدغة الأفعى كان أعلى من تأثير الأنواع الأخرى من السم، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك شيء فريد حول سلوك الأفعى يساهم في الارتباط مع لدغة الثعبان ودرجة الحرارة”.

يقول ويلسون إن العامل الرئيسي لتقليل مخاطر لدغة الأفعى هو التعليم. على سبيل المثال، يجب أن يعرف الناس أن الثعابين تفضل الموائل ذات الغطاء الأرضي الواسع، مثل تلك التي تحتوي على اللبلاب الإنجليزي الغازي.

ويضيف: “يمكن للناس والأفاعي أن يعيشوا بتوافق، طالما أننا نحترم ونفهم موائلهم واحتياجاتهم”.