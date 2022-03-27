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عليك الانتباه لها.. 4 علامات تجبرك على التوقف عن شرب القهوة فورا

27 - مارس - 2022
القهوة السوداء

القهوة السوداء

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شرب القهوة في الصباح عادة يواظب عليه الكثير من الأشخاص من أجل طرد النعاس وتحسين المزاج.

رغم الفوائد الكثيرة للقهوة، فإن مجلة “فرويندين” الصحية الألمانية نصحت بعدم تناول أكثر من 400 مللي جرام من الكافيين يوميا.

ويجب التوقف وفقا للمجلة عن شرب القهوة في حالة ظهور أي علامة من العلامات التالية..

حرقة المعدة

يمكن أن تكون حرقة المعدة خطيرة على المدى الطويل؛ نظرا لأن الكافيين يتسبب في ظهور أعراض ارتجاع المريء، وهو ما يسري على المشروبات الغازية وحتى الشاي.

مشاكل في النوم أو القلق

يمكن للمحتوى العالي من الكافيين أن يؤدي إلى مشاكل في النوم والقلق، ولذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم بست ساعات.

ظهور أعراض انسحاب

إذا لم يتمكن الشخص من تناول قهوته المعتادة وظهر عليه أي عرض من أعراض الانسحاب أو الشعور بالتعب أو أعراض تشبه الإنفلونزا، فإن ذلك يعتبر إشارة لضرورة تقليل كمية القهوة.

زيادة الوزن

على الرغم من أن القهوة تشعر بالشبع وعدم الرغبة في الأكل، ولكن بعد زوال هذا التأثير فإن الجسم سيحتاج لتناول الطعام بكميات كبيرة وبسرعة، كما أن استبدال وجبة غذائية بمشروب القهوة يخل بوظائف الجسم ويزيد من إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول.

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