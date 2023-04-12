عليك الحذر.. أبرز الأعراض على الإصابة بكسل الغدة الدرقية

تقع الغُدَّة الدرقية تحت الجلد تحت تفاحة آدم في الرقبة، مما يعطيها شكل ربطة العنق الصغيرة، ولا يمكن عادةً رؤية الغُدَّة الدرقية، أما في حال تضخمها (الدراق)، فيمكن للأطباء تحسسها بسهولة.

وظيفة الغُدَّة الدرقية هي فرز الهرمونات الدرقية، التي تتحكم في معدل استقلاب الجسم metabolic rate، وتؤثر هرمونات الغُدَّة الدرقية في العديد من وظائف الجسم الحيوية، مثل ضربات القلب، ومعدل حرق السعرات الحرارية، وترميم الجلد، والنمو، وإنتاج الحرارة، والخُصُوبَة، والهضم.

تنقسم مشاكل الغدة الدرقية بين الكسل وبين فرط النشاط، ولكل منهما أعراض وطرق علاج مختلفة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذه أهم الأعراض التي من الممكن ملاحظتها عند إصابة شخص بالغ بكسل الغدة الدرقية:

زيادة الوزن

تعد زيادة الوزن أحد الأعراض الشائعة لكسل الغدة الدرقية، فمع نقص إنتاج هرمونات الغدة الدرقية الحاصل يبدأ الجسم بالحصول على إشارات خاطئة تقضي بضرورة تخزين السعرات الحرارية الزائدة.

فالخلل الحاصل هنا في الغدة الدرقية يؤثر بشكل كبير على عمليات الأيض في الجسم، إذ يؤدي لتباطؤها بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن حتى لو كان الشخص يتناول ذات الكميات وذات النوعية من الطعام دون أي تغيير يذكر على حميته.

الشعور المستمر بالبرودة

بسبب تباطؤ عمليات الأيض الذي قد يسببه كسل الغدة الدرقية، فإن حرارة الجسم بالمجمل تبدأ بالهبوط لمستويات أدنى من الدرجات المعتادة.

وهنا يبدأ المصاب بالشعور بالبرد بشكل أكبر من الأشخاص المحيطين به في نفس البيئة ونفس الحرارة، كما قد يبدي المصاب تحملًا أقل تجاه درجات الحرارة المائلة للبرودة.

تساقط الشعر

تؤثر الغدة الدرقية على كافة خلايا الجسم وأجزائه، بما في ذلك بصيلات الشعر، وتشكل بصيلات الشعر أحد أكثر مناطق الجسم حساسية وتأثرًا تجاه مشكلات الغدة الدرقية.

لذا فإن المصاب قد يعاني من تساقط ملحوظ وغير مسبوق في الشعر، ولكن المطمئن هنا هو أن هذا النوع من أعراض كسل الغدة الدرقية يختفي حال بدء تلقي المصاب للعلاج المناسب.

مشكلات في الطمث

قد تعاني المصابات بكسل الغدة الدرقية من مشكلات متنوعة في الدورة الشهرية، بسبب تأثير هرمونات الغدة الدرقية على جهاز المرأة التناسلي، وهذه المشكلات، مثل:

عدم انتظام الدورة الشهرية.

غزارة الدورة الشهرية.

تنقيط أو استحاضة بين الدورات الشهرية.

التعب والإرهاق

من أعراض كسل الغدة الدرقية الشائعة شعور المريض المستمر بالتعب والإرهاق المزمن، وهو تعب يظهر دون قيام الشخص بأي أنشطة مرهقة فعلية.

إذ تقوم هرمونات الغدة الدرقية بالتحكم بمستويات الطاقة للجسم وعندما تنخفض مستويات هذه الهرمونات، فإن الجسم يشعر بالإرهاق والنعاس والحاجة للنوم الدائم.

الاكتئاب والحزن

قد يتسبب كسل الغدة الدرقية بسوء المزاج أو حتى الاكتئاب، وما زال الرابط بينهما غير واضح بالنسبة للأطباء، ولكنه بالفعل أحد أعراض كسل الغدة الشائعة، والتي لوحظ ظهورها في العديد من الحالات.

ضعف المفاصل والعضلات

بسبب تأثير هرمونات الغدة الدرقية على عمليات الأيض، فإن هذا قد يُفَعِّل ما يسمى بالأيض الهدمي أو التقويض (Catabolism)، حيث يبدأ الجسم بتفكيك أنسجة الجسم المختلفة للحصول على الطاقة، بما في ذلك النسيج العضلي.

هذا الأمر مع الوقت يتسبب بإرهاق عضلات الجسم ومفاصله المختلفة، كما قد يتسبب بآلام في مختلف أنحاء الجسم.

حكة جلدية

يتم تجديد خلايا الجلد عادة بشكل سريع نسبيًا، لذا فإنها تتأثر وبشكل سريع نسبيًا بتغييرات الغدة الدرقية وتناقص هرموناتها.

لذا فمن أعراض كسل الغدة الدرقية الشعور بجفاف الجلد وتشققه وكأنه قد توقف عن التجدد، حيث يتراكم الجلد الميت على الطبقة الخارجية من الجلد وبالتالي تظهر لدى المصاب حكة جلدية مزعجة مع تشقق من الصعب التعامل معه.

تضخم الغدة الدرقية (Goiter)

تضخم الغدة الدرقية أو ما يسمى بالدراق هو عبارة عن تورم يحصل في الغدة الدرقية، ويظهر على شكل انتفاخ واضح في منطقة أسفل الرقبة مع أعراض مرافقة، مثل:

الكحة.

مشكلات في البلع.

بحة الصوت.

هذا التورم قد يحصل عند الإصابة بمشكلة ما في الغدة الدرقية أو عند الإصابة بمرض يؤثر على الغدة الدرقية، مثل: مرض هاشيموتو (Hashimoto’s disease).

مشكلات في الذاكرة والتركيز

من أعراض كسل الغدة الدرقية الشعور الدائم بصعوبة تذكر التفاصيل اليومية التي حدثت لتوها أو حتى صعوبة التركيز في المهام والأمور الروتينية المعتادة.

المشكلات الهضمية

يطال تأثير الغدة الدرقية وهرموناتها الجهاز الهضمي كذلك، فقد يتسبب كسل الغدة الدرقية ببطء ومشكلات في عمليات الهضم، ومن أهم هذه المشكلات وأكثرها شيوعًا هو الإصابة بالإمساك.

ارتفاع مستويات الكولسترول

تساعد الغدة الدرقية السليمة على تخليص الجسم من الكولسترول السيء، لذا فإن أي تباطؤ أو قصور فيها قد يؤدي لارتفاع مستويات الكولسترول السيء في الجسم وبشكل ملحوظ.

مشكلات وأمراض القلب وجهاز الدوران

يسبب كسل الغدة الدرقية مشكلات مختلفة في القلب وجهاز الدوران تشمل ما يأتي:

مشكلات في ضغط الدم.

تصلب الشرايين.

تغير في نبض القلب وتباطؤ ملحوظ فيه.

فشل القلب.

أعراض كسل الغدة لدى الرضع والأطفال الصغار

هذه أهم الأعراض التي من الممكن ملاحظتها عند إصابة طفل صغير أو رضيع بكسل الغدة الدرقية:

يرقان واصفرار ملحوظ في البشرة والعيون.

تورم وانتفاخات في البشرة.

إمساك مستمر.

نعاس وخمول.

مشكلات في النمو.

الاختناق المستمر أثناء تناول الطعام.

أعراض كسل الغدة لدى الأطفال الكبار والمراهقين

هذه أهم أعراض كسل الغدة الدرقية عند الأطفال الكبار أو المراهقين:

تأخر البلوغ.

مشكلات في تبديل الأسنان وتأخر نمو الأسنان الدائمة بشكل ملحوظ.

قصر القامة.

مشكلات عقلية وإدراكية.