عليك الحذر.. أعارض لافتة تدل على وجود التهابات في الجسم

الشعور بالتعب والميل إلى الخمول من أبرز علامات وجود التهابات في الجسم

يعرف العلماء، مصطلح الالتهاب، بأنه عبارة عن استجابة الجسم الوقائية الطبيعية ضد الأذية، وهي تحدث عندما تخوض كريات الدم البيضاء قتالاً لحمايتنا من العوامل الإنتانية كالبكتيريا والفيروسات.

كما قد يحدث الالتهاب نتيجة الإصابة، كما في حالات التمزق العضلي لدى ممارسة الرياضة، والتي غالباً ما تؤدي إلى الألم والتورم والالتهاب.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذه أبرز علامات تُشير لوجود التهابات في الجسم:

1. الشعور بالإعياء والتعب الشديد

إن الشعور بالتعب، والنعاس، والميل إلى الخمول من أبرز العلامات التي تُشير لوجود التهابات في الجسم وخاصةً، إذا كنت تحصل على قسط كافي من النوم ومع هذا تريد المزيد من النوم.

كما أن عدم الحصول على الراحة التي يحتاجها الجسم والإجهاد الشديد يمكن أن يزيد من فرص إصابة الجسم بالالتهابات.

2. الشعور بألم المزمن

في حالة إصابة الجسم بالتهابات فسوف يشعر المصاب بآلام مستمرة بالجسم دون معرفة سبب واضح ومحدد.

كما أن الشعور بألم في منطقة ما بالجسم عند لمسها يؤشر لوجود التهاب، مثل: آلام عند تحريك الكتف، أو لمس أصابع القدمين.

3. الشعور بمشاكل هضمية

على الرغم من إمكانية شعور أي شخص بمشكلات هضمية، مثل: الإمساك، أو الإسهال، ولكن الأعراض المستمرة والمتكرر تدل على وجود التهاب في الجسم.

فمثلًا يؤدي التهاب الأمعاء للإصابة بالانتفاخ، والرغبة في التبرز، والتشنجات، وحرقة المعدة، وهناك أسباب عديدة لالتهاب الأمعاء، مثل: حساسية الغذاء، أو متلازمة القولون العصبي، أو مرض كرون (Crohn’s disease).

4. تورم الغدد الليمفاوية

غالبًا ما نُلاحظ تضخّم الغدد في منطقة العنق عند الإصابة بنزلة برد أو التهاب في الحلق، وهذا أمر جيد يدل على أن الجهاز المناعي يتعرف على المشكلة ويُعالجها.

سواء كان الالتهاب فيروسي أو جرثومي فإن الغدد الليمفاوية تتضخم أثناء مكافحة الجسم للعدوى، ثم تعود إلى طبيعتها مرّة أخرى.

5. تورّم الجيوب الأنفية

يعتقد كثير من الأشخاص أن الحساسية الموسمية هي السبب الأول في انسداد الأنف، ولكن قد يكون السبب الخفي هو وجود التهاب بالجسم.

حيث أن الجسم يُعطي رد فعل للالتهابات بمجموعة من الطرق التي تختلف من شخص لآخر، ولكن الطرق الشائعة هي التهاب الجيوب الأنفية.

6. التهاب الجلد والأكزيما

يُعاني الأشخاص المصابين بالتهاب في الجسم من ظهور حب الشباب، والتهابات الجلد بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى الإصابة بحساسية، وأكزيما، وكذلك جفاف الجلد.

وبهذه الطريقة يُريد جسمك أن يُخبرك بوجود أحد العلامات التي تُشير لوجود التهابات في الجسم، ولذلك فمن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

7. الشعور بتشويش في الدماغ

في حالات متقدمة يُسيطر الالتهاب على الدماغ أيضًا، ويُسبب عدم القدرة على الإدراك والتركيز، فيشعر المصاب بتشوش في الدماغ وخاصةً إذا كان الالتهاب في الأعصاب.

ويمكن أن يُصاحب هذا آلام شديدة ومستمرة في الرأس.

وبمجرد علاج المشكلة التي أدت إلى الالتهاب سوف يتلاشى هذا الشعور.

8. احمرار الجلد

يسبب التهاب المنطقة احمرارها، وذلك نتيجة تمدد الأوعية الدموية، كما قد يُرافق احمرار الجلد ارتفاع درجة حرارته بسبب زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، ويُعد احمرار الجلد علامة من علامات تُشير لوجود التهابات في الجسم.