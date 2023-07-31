عليك الحذر.. علامات مبكرة لمرض انفصام الشخصية

قد تكشف التغييرات الحياتية أثناء الانتقال بين المراهقة والبلوغ عن شيء غير متوقع وهو العلامات المبكرة لمرض انفصام الشخصية.

يبدأ ظهور حالة الصحة العقلية عادةً في العشرينات من عمر الشخص، حيث يميل الفصام إلى الظهور مبكرًا عند الرجال والأشخاص الذين تم تحديدهم كذكر عند الولادة (AMAB)، بدءًا من أواخر سن المراهقة إلى أوائل العشرينات، عادة ما ترى النساء والأشخاص الذين تم تخصيصهم للإناث عند الولادة (AFAB) أنها تبدأ في منتصف العشرينات إلى أوائل الثلاثينيات، إلا أن الاضطراب يمكن أن يبدأ في أي عمر.

غالبًا ما تظهر الأعراض ببطء وتتفاقم على مدى أشهر أو سنوات، كما تقول الطبيبة النفسية ميني باورز سميث، صاحبة الدكتوراه في الطب.

علامات التحذير من مرض انفصام الشخصية

يغير الفصام الطريقة التي تفكر بها وتتصرف وتتعامل مع الآخرين. توضح الدكتورة باورز سميث: “لا يبدو أن الأشخاص المصابين بالفصام يتفاعلون مع العالم بطريقة صحية. هناك فقدان للتواصل مع الواقع”.

يمكن أن تكون علامات المرض العقلي خفية في المرحلة الأولية (أو البداية) ويمكن أن تُنسب بسهولة إلى تغييرات أو أنشطة الحياة الأخرى. تشمل الأعراض المبكرة الشائعة ما يلي:

التغييرات العاطفية

يمكن أن تصبح تقلبات الحالة المزاجية أكثر تكرارًا عندما يدخل الشخص في المراحل المبكرة من مرض انفصام الشخصية. قد يبدون أكثر انفعالًا أو غضبًا، قد تتزايد المخاوف من العالم المحيط، وأخيرا قد تتحول الشكوك إلى جنون العظمة.

قطع الاتصال

قد يتضاءل الوقت الذي تقضيه مع الأصدقاء والعائلة فجأة. كما أن المكالمات الهاتفية تتوقف ويتم تجنب المحادثات. تقول الدكتورة باورز سميث: “تميل إلى عزل نفسك وتبدو منشغلاً بعالمك الخاص”.

قلة تركيز

يمكن أن تبدأ الأعمال المدرسية والوظائف والمسؤوليات المنزلية في الإهمال لأن الأفكار تبتعد عن الواقع. قد يتم تقديم أعذار غير عقلانية لشرح المهام التي تم التغاضي عنها أو المواعيد الفائتة، كما أن الدافع يختفي.

العلامات المبكرة والنشطة لمرض انفصام الشخصية:

قد تستمر العلامات الأولى لمرض انفصام الشخصية لأسابيع قليلة أو سنوات قليلة. تشير الدكتورة باورز سميث إلى أن المرحلة “النشطة” من المرض العقلي التي تليها تجلب المزيد من الأعراض الملحوظة، ويمكن أن تشمل:

هلوسة أو سماع أصوات.

المعتقدات الوهمية.

كلام غير متماسك.

حركات جسدية غير عادية تتراوح من السلوك الجامد إلى الحركة المفرطة.

“الأعراض السلبية” مثل التحدث بصوت خافت، وقلة الاتصال بالعين، وتصلب لغة الجسد.

يعيشون في حالة إنكار

حتى مع ظهور مرض انفصام الشخصية، سيتجاهل العديد من الأشخاص العلامات المبكرة للحالة أو يفسروها بعيدًا. يمكن أن يصبح الإنكار آلية تأقلم حتى عندما ترى أن أحد أفراد أسرتك لا يعمل بشكل جيد.

في كثير من الحالات، قد تكون الكلية هي أول من يرسل شابًا بالغًا ليتم تقييمه بسبب السلوك غير المنتظم أو جرعة زائدة من المخدرات. تشير الدكتورة باورز سميث إلى أن “العائلات غالبًا لا تطلب المساعدة بمفردها”.

من الطبيعي أن تكافح لفهم أعراض الفصام أو تجاهل العلامات حتى تتفاقم، وأحيانًا إلى سلوك عنيف. لكن بدون مساعدة، ستستمر المشاكل – خاصة عندما تغذيها المخدرات أو الكحول.

تؤكد الدكتورة باورز سميث: “إذا وجدتهم مستيقظين طوال ساعات الليل، أو دهنوا غرفتهم باللون الأسود، أو كانوا عصبيين جدًا أو يخيفون الناس، فاتصل بالطبيب”.

متى تطلب العلاج؟

يقول الدكتور باورز سميث إنه كلما كان ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل عندما يتعلق الأمر بالبحث عن علاج لمرض انفصام الشخصية بمجرد ظهور الأعراض. حيث يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتشخيص المرض بناءً على الاستجواب والملاحظات.

يغير تشخيص الفصام حياة المصابين وكل من يحبهم. إنها خطوة نحو العلاج والحياة الكاملة. يمكن للأشخاص المصابين بالفصام إنهاء الدراسة الجامعية، والعمل، والزواج، وتكوين أسر.

لا يوجد علاج لمرض انفصام الشخصية، ولكن غالبًا ما يمكن إدارة الحالة من خلال مجموعة من الأدوية والعلاج الداعم والتعليم للفرد وأفراد أسرته.

طمأنت الدكتورة باورز سميث قائلاً: “إذا تمكنت من إدارة الأعراض، فيمكنك التمتع بحياة مستقرة بشكل معقول”. وهذا هو السبب في أنه من الضروري إشراك الأشخاص في وقت مبكر وتشجيعهم على العثور على طبيب يمكنهم التواصل معه ومعالج يفهمهم”.

تشير الأبحاث إلى أنه كلما كان العلاج مبكرًا كانت النتيجة أفضل.

كما يقدم التحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI) مجموعات دعم للمرضى النفسيين وأسرهم.

إذا كنت تتعامل مع مرض انفصام الشخصية في حياتك، فأنت لست وحدك؛ حيث تؤثر الحالة على حوالي 0.5٪ إلى 1٪، أو 24 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).