عليك الحذر منها.. أبرز الأسباب المؤدية لحموضة المعدة المستمرة

حموضة المعدة تسبب شعوراً بالحرقة في منطقة الصدر قد يمتد إلى الحلق

يعاني الكثير من مشاكل مزمنة في المعدة، وخاصة ما يسمى بحموضة المعدة، والتي تسبب شعوراً بالحرقة في منطقة الصدر قد يمتد إلى الحلق، ويرافقها الشعور بمذاق مر أو حامض في الحلق، وقد يستمر هذا الشعور من عدة دقائق إلى ساعات وعادة ما تسوء الحالة بعد تناول الطعام.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أسباب حموضة المعدة المستمرة:

1. فتق الحجاب الحاجز

يعد فتق الحجاب الحاجز أحد أسباب حموضة المعدة المستمرة، ويحدث هذا عندما يبرز الجزء العلوي من المعدة والعضلة العاصرة المريئية السفلية فوق الحجاب الحاجز، وهو عضلة تفصل بين المعدة والصدر.

في الحالات الطبيعية يساعد الحجاب الحاجز على الاحتفاظ بالحمض في المعدة، ولكن في حالة إصابته بفتق فيمكن أن ينتقل الحمض إلى المريء ويسبب أعراض مرض ارتجاع الحمض.

وفي حالة المعاناة من فتق الحجاب الحاجز البسيط، فإنه لا يسبب مشكلة في أغلب الأحيان، ولكن إذا كان الفتق كبيرًا، فسوف تسهل عودة الطعام والحمض إلى المريء.

2. ضعف أو ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية

عند تناول الطعام وابتلاعه تسترخي مجموعة دائرية من العضلات الموجودة حول الجزء السفلي من المريء والتي تسمى العضلة العاصرة المريئية السفلية، وذلك حتى تسمح للطعام والسوائل بالتدفق إلى المعدة، ثم تغلق مرّة أخرى.

في حالة كانت العضلة العاصرة المريئية السفلية (الصمام) ضعيفة أو مسترخية أو لا تعمل بشكل صحيح، فإن محتويات المعدة سوف تعود باتجاه المريء وتؤدي إلى الحموضة.

عوامل خطر الإصابة بحموضة المعدة المستمرة

زيادة الضغط على البطن:

بسبب زيادة الوزن أو خلال فترة الحمل، وفي حالة الحمل سوف تختفي الحموضة بعد الولادة واستعادة الوزن الطبيعي.

تناول أنواع معينة من الطعام:

فهناك أطعمة تزيد من فرص الإصابة بالحموضة، ويمكن أن تكون الحموضة مستمرة مع الانتظام في تناولها، ومنها الآتي:

منتجات الألبان.

الأطعمة الحارة.

الدهنيات.

المقليات.

الحمضيات.

تناول بعض الأدوية:

ومنها أدوية الربو وأدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية الحساسية ومرخيات العضلات، بالإضافة إلى بعض المسكنات والمهدئات ومضادات الاكتئاب.

العادات الغذائية الخاطئة:

والتي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالحموضة، مثل:

تناول وجبات كبيرة وتحتوي على أطعمة دهنية ودسمة.

الاستلقاء مباشرةً بعد تناول الوجبة.

تناول الطعام قبل النوم.

تناول بعض المشروبات:

كالمشروبات الغازية أو القهوة أو الشاي، حيث أن هذه المشروبات غنية بالكافيين الذي يمكن أن يسبب الحموضة.

التدخين:

يعد التدخين من العادات الخاطئة التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالحموضة، كما أن التعرض بانتظام لدخان السجائر يعد أحد أسباب حموضة المعدة المستمرة.