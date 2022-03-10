عليك الحذر منها.. 3 نتائج ضارة لاستخدام لصقات تبييض الاسنان

يعد استخدام لصقات تبييض الاسنان، من أكثر الطرق انتشاراً اليوم لإزالة البقع الصفراء، نظراً لسهولة استخدامها، ولانخفاض كلفتها.

وتحتوي هذه اللصقات على مواد تبييض وغالبا ما تتمثل في البيروكسيد أو منتجات تبييض طبيعية، وتكون المادة على شكل جل أو هلام تبييض ومغطى بطبقة واقية، وعند الاستخدام يتم إزالة تلك الطبقة ووضع الناحية التي تحتوي على الجل فوق الأسنان والانتظار لفترة من الوقت، حتى تتفاعل مع بقع الأسنان وتزيل أي آثار ملونة عليها.

ولكن مع ذلك يحذر الأطباء من أضرار استخدام هذه اللصقات نظراً للضرر الذي قد تلحقه باللثة، ووفقاً لموقع “ويب طب” فإن أبرز أضرار لصقات تبييض الأسنان هي:

1. إلحاق الضرر في مينا الأسنان

إن كنت تستخدم لصقات تبييض الأسنان التي تحتوي على ثاني أكسيد الكلور (Chlorine dioxide)، فقد يسبب ذلك تضرر مينا الأسنان، إذ تعمل هذه المادة تمامًا مثل الحمض، فهي تساعد في تبييض الأسنان عن طريق التخلص من سطح مينا الأسنان.

2. أسنان حساسة وعرضة للتسوس

هذه النقطة تعتمد على ما سبق فإلحاق الضرر بمينا الأسنان من شأنه أن يرفع من خطر إصابتها بالتسوس والحساسية أيضًا، فمن الممكن أن تلاحظ تحسس الأسنان عند تناول الطعام البارد أو الساخن.

3. تضرر اللثة

إذ إن لصقات تبييض الأسنان التي تحتوي على مادة ثاني أكسيد الكلور قد تسبب الضرر للثة أيضًا، لذا في حال لاحظت تهيج اللثة واحمرارها بعد استخدامك للصقات فمن الضروري أن تتوقف عن استخدامها واستشارة طبيب الأسنان مباشرة.