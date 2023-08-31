عليك الحذر.. 5 علامات خفية تشير إلى إصابتك بالجفاف الشديد

هل تعلم أنه بمجرد أن تصل إلى مرحلة العطش، فإنك تصاب بالجفاف بالفعل؟ تحتوي أجسامنا على ما بين 50 إلى 75% من الماء، لذلك بمجرد أن تصاب بالجفاف، تنخفض كمية الماء في الجسم بالفعل إلى ما دون ما هو مطلوب لوظائف الجسم الطبيعية.

ووفقاً لموقع “yourtango”، إليكم 5 علامات خفية تشير إلى إصابتك بالجفاف الشديد:

1 الشعور بالتعب

إذا كنت تشعر بالتعب طوال يومك، فحاول شرب الماء قبل تناول مشروب يحتوي على الكافيين ومعرفة ما إذا كان ذلك سيحدث فرقًا. بعد ليلة كاملة من الراحة، من الشائع أن تصاب بالجفاف قليلاً في الصباح؛ لذلك لا تنس تضمين شرب كوب من H2O في روتينك الصباحي لتنشيط عملية التمثيل الغذائي وعقلك!

أظهرت دراسة أجراها باحثون ألمان أن شرب الماء البارد مباشرة بعد الاستيقاظ يزيد من نشاط التمثيل الغذائي بنسبة 24% لمدة 90 دقيقة كاملة.

إن شرب الماء في الصباح ينشط دماغك، حيث أن عقلك يتكون من 75% ماء. وهذا يعني أنه عندما يكون رطبًا، فإنه يمكن أن يعمل بشكل صحيح. حيث يمنح الماء الدماغ الطاقة الكهربائية اللازمة لجميع وظائف المخ، بما في ذلك عمليات التفكير والذاكرة.

2 تقلب المزاج

وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن الجفاف الخفيف يمكن أن يؤثر على حالتك المزاجية ويتداخل مع قدرتك على التركيز. إذا كنت تجلس على مكتبك وتشعر بالإحباط قليلاً، فقد يساعدك شرب الماء على التركيز.

وخلصت الدراسة إلى أن المزاج السيء والمهام الأكثر صعوبة وانخفاض التركيز وأعراض الصداع ناجمة عن الجفاف بنسبة 1.36% لدى الإناث. وشدد الباحثون على مدى أهمية الترطيب الأمثل، خاصة أثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة.

3 تواجه مشكلة ما

يساعد الماء في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي ومرونة الأمعاء لتجنب الإمساك المزمن. من المنطقي أنك ستواجه صعوبة في حركات الأمعاء إذا لم تحافظ على رطوبة جسمك. حافظ على سير الأمور عن طريق شرب الكثير من السوائل طوال يومك.

4 الصداع

الصداع الخفيف هو علامة كلاسيكية للجفاف. إن شرب ثماني أونصات من الماء عندما تشعر بالألم قد يؤدي إلى إبعاد الصداع. لمكافحة ذلك، يقترح مقدمو الرعاية الصحية أن تحاول احتساء الماء أو مص مكعبات الثلج. لذا ارتشف الماء قبل تناول الأسبرين.

5 رائحة فم كريهة

جفاف الفم يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة. أنت بحاجة إلى اللعاب لمحاربة البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة، لذا فإن شرب الماء بانتظام يجب أن يحافظ على أنفاسك.

يقول جون هيغينز، أستاذ الطب في جامعة تكساس في هيوستن: “إذا كنت لا تنتج ما يكفي من اللعاب، فمن الممكن أن تصاب بفرط نمو البكتيريا في الفم، وأحد الآثار الجانبية لذلك هو رائحة الفم الكريهة”.