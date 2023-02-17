عليك الحذر.. 8 أسباب تقف وراء الإصابة بـ"فطريات أصابع القدم"

تظهر فطريات أصابع القدم في شكل بقع بيضاء أو بُنّية مائلة إلى الصفرة تحت أطراف الأظافر

يطلق الأخصائيون على مرض فطريات الأظافر أيضًا اسم “التهاب الظفر الفطري”، وعندما تصيب الفطريات المنطقة الفاصلة بين الأصابع وجلد القدم، فإن هذه الحالة تُسمى “القدم الرياضية” (سعفة القدم).

وتظهر فطريات أصابع القدم في شكل بقع بيضاء أو بُنّية مائلة إلى الصفرة تحت أطراف الأظافر، سواء في اليدين أو القدمين. ونظرًا لتوغل العدوى الفطرية

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز العوامل التي تساعد على انتشار عدوى فطريات القدم، مثل:

1- المشي بأقدامٍ حافية في أماكن رطبة، مثل: حمّامات السباحة، والنوادي الرياضية، وذلك قد يزيد من فرصة الإصابة بفطريات القدم.

2- وجود فرد من العائلة مُصاب بفطريات أظافر القدم.

3- الإصابة بفطريات جلدية، مثل: عدوى قدم الرياضي.

4- وجود مشكلات صحيّة مزمنة تؤثر على مناعة الجسم، مثل: داء السكري.

5- التقدّم في العمر.

6-ارتداء الأحذية لمدة طويلة، ما يؤدي إلى تعرّق القدم.

7- استخدام الأظافر الصناعية.

8- الإصابة بضعف التروية الدموية.

تشخيص فطريات أظافر القدم

بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم الطبيب بجمع عيّنة من تحت الأظافر وإرسالها إلى المختبر؛ لزراعتها وتحديد نوع العدوى الفطرية.

علاج فطريات أظافر القدم

قد لا يكون علاج فطريات أظافر القدم بالأمر السهل، حيث تستغرق بعض الحالات شهورًا عدّة للوصول إلى تحسّنٍ ملحوظ.

كما أنه في كثيرٍ من الأحيان، قد تعود فطريات أظافر القدم للظهور مجدّدا بعد مرور فترة على علاجها.

يعتمد علاج فطريات أظافر القدم على نوع الفطريات المسبّبة للعدوى وشدّة الحالة كما الآتي:

1. الأدوية المضادة للفطريات

إذا كانت العدوى بسيطة فمن الممكن أن يقوم الطبيب بوصف الأدوية الموضعية كالكريمات، والمراهم أو طلاء الأظافر المضاد للفطريات.

عادةً ما يُنصَح المصاب بتقليم أظافره، لضمان وصول المستحضر الطبي إلى طبقات أعمق تحت الظفر.

أمّا إذا كانت الحالة أكثر شدّةً وتعقيدًا، فقد يصف الطبيب الأدوية المضادة للفطريات التي تؤخذ عن طريق الفم.

2. العلاج بالليزر

العلاج بالليزر هو نوع جديد من العلاجات أعطى نتائج مرضية إلى حدٍّ ما، لكن لا توجد مصادر موثوقة كافية عن مدى آمانه ونجاحه.

3. التدخل الجراحي

في حال أثبتت العلاجات السابقة فشلها أو كان المصاب يشعر بألمٍ شديد؛ قد يضطر الطبيب في بعض الأحيان لإزالة الظفر بأكمله.

قد يحتاج نمو الظفر الجديد لمدة تصل إلى عام كامل.

ما هي طرق الوقاية لتجنّب الإصابة بفطريات أظافر القدم؟

تعقيم أدوات العناية بالأظافر الخاصة، وعدم مشاركتها مع الآخرين.

تقليم الأظافر بطريقة صحيحة دون الإضرار بالبشرة حول الظفر، حيث تعمل طبقة الجلد هذه على حماية المنطقة من العدوى، مع الحرص على حمايتها من الجروح.

تجنّب المشي دون حذاء، وخاصةً في الأماكن العامّة وخصوصًا المسابح، وصالات الرياضة.

الحفاظ على نظافة الاقدام الأظافر والمواظبة على غسلها بالماء والصابون جيدًا، مع ضرورة تجفيفها بشكلٍ كامل.

الحرص على ارتداء جوارب تمتص الرطوبة واختيار أحذية تمنح تهوية جيدة للقدم؛ للتقليل من تعرّق القدمين.