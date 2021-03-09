عليك شربه يوميا.. 4 فوائد صحية مذهلة للشاي

يعتبر الشاي من المشروبات الشائعة التي يكثر شربها على مدار اليوم وله فوائد عديدة من أهمها محتواه العالي من مضادات الأكسدة وهناك الكثيرون الذين يستبدلون مشروب القهوة بالشاي بسبب محتوى الكافيين المماثل.

ويرصد موقع ”برايت سايت“ الفوائد المختلفة لشرب الشاي الأسود بشكل يومي ومعتدل، وأيضا الأضرار التي يؤدي إليها الإفراط في شرب الشاي.

يخفض ضغط الدم

تشير العديد من الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 26% من سكان العالم مصابون بارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤدي لحدوث تداعيات صحية خطيرة.

وأظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأسود بشكل يومي يخفض من ضغط الدم المرتفع.

تقليل الكولسترول

يعاني واحد من 3 أشخاص من ارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الدم، وأكد الباحثون أن إدراج الشاي الأسود في النظام الغذائي اليومي يخفض من نسب الكولسترول الضارة بشكل كبير.

مكافحة التسوس

يحتوي الشاي الأسود على مكونات طبيعية من شأنها قتل البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، كما يوفر بشكل عام أيضاً العديد من الفوائد المتعلقة بصحة الفم والأسنان.

الوقاية من السكري

يعاني أكثر من 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري. 90- 95% من هذا العدد مصابون بالنوع الثاني منه.

وأثبتت الدراسات أن الشاي الأسود يقلل من كمية السكر في الدم ويقي الجسم من الإصابة بمرض السكري.

وعلى الجانب الآخر يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأسود إلى الشعور بالصداع النصفي والانفعال العصبي بسبب زيادة محتوى الكافيين، فضلاً عن الإصابة بنوبات القلق واضطرابات النوم.