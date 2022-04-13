عناصر غذائية قد تحمي من السكتة الدماغية.. تعرّفوا اليها!

تعتبر السكتة الدماغية إحدى أكثر مسبباب الوفاة في العالم، فهي تأتي في المركز الثاني، كما أنها تحتل المركز السادس للإصابة بالعجز على الصعيد العالمي. ويصاب نحو 15مليون شخص سنوياً بالسكتة الدماغية الأولى التي تؤدي إلى الوفاة في ثلث الحالات (أي 6.6 مليون حالة تقريباً) 3,5 مليون امرأة و 3,1 مليون رجل، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتحدث السكتة الدماغية عند وجود انسداد في أوعية الدم في الدماغ (السكتة الدماغية الإقفارية)،أو عندما يحدث تمزق في الأوعية الدموية في الدماغ (السكتة الدماغية النزفية).

وقد ثبت أن بعض الأنظمة الغذائية، يمكن أن تمنع حدوثها أو تخفف من أعراضها. كذلك الأمر بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية. حيث يمكن تناول بعض العناصر الغذائية مثل، الحبوب الكاملة، والبذور، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، ومنتجات الألبان، أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب “جمعية السكتة الدماغية الألمانية”.

النظام الغذائي الصحي قد يقي من السكتة الدماغية

كشفت نتائج دراسة علمية أوروبية على أهمية النظام الغذائي، في الوقاية من السكتة الدماغية، بعد أن درست العلاقة بين عادات الأكل وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية على 420 ألف مشارك من تسع دول، وتمت مراجعة البيانات لعقود عديدة.

وفقاً للباحثين القائمين على الدراسة، فإنَّ التأثيرات الجيدة تعود إلى العثور على تأثيرات العناصر الغذائية الآنفة الذكر، على مستويات الدهون في الدم، وضغط الدم. وقد وجد العلماء أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء أو المصنّعة يرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تأثيرات مختلفة بحسب نوع السكتة الدماغية

ولعلّ الجديد في الدراسة، هو أن العلماء لاحظوا الفرق بين السكتة الدماغية “الإقفارية” الناتجة عن “نقص تروية الدم”، والسكتة الدماغية “النزفية” الناتجة عن النزيف، إذ إن عوامل الخطر المرتبطة بالنظام الغذائي تختلف بين نوعي السكتة الدماغية.

وأفادت الدراسة بأنَّ المشاركين الذين عانوا من السكتة الدماغية الإقفارية قد استهلكوا المزيد من اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة. ويمكن تعويض اللحوم، على سبيل المثال، باتباع نظام غذائي من الحبوب الكاملة.

هذا وتمَّ إثبات الآثار الإيجابية لنظام غذائي يحتوي على الحبوب الكاملة، والبذور، والمكسرات، والكثير من الفواكه، والخضراوات، وكذلك الجبن، ومنتجات الألبان الأخرى في جميع التحليلات التي أظهرت، أنه من الممكن تقليل مخاطر السكتة الدماغية.

في حين أن تناول هذه المواد الغذائية غير فعّال للوقاية من السكتة الدماغية النزفية، والتي أظهر البحث أن استهلاك البيض زاد بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا النوع من السكتة الدماغية.