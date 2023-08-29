عناصر غذائية مذهلة لعظام قوية.. ما هي؟

يعد الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الأكثر شيوعًا المرتبطة بالوقاية من هشاشة العظام، ولكن هناك مجموعة كاملة من العناصر الغذائية الأخرى التي تساهم في بناء عظام قوية والحفاظ عليها.

فيما يلي بعض العناصر الغذائية الأقل شهرة في التغذية الخاصة بهشاشة العظام:

1 المغنيسيوم

يتم دمجه في مصفوفة العظام ويعتقد أنه يساهم في قوة العظام.

2 البوتاسيوم

يعزز احتباس الكالسيوم الكلوي ويحمي من فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي.

3 فيتامين ج

أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الفواكه والخضروات قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع ارتشاف العظام.

4 الفوسفور

قم بتناول كمية كافية من الفوسفور ضروري من أجل تكوين العظام خلال مراحل النمو، لأن انخفاض مستويات الفوسفات في الدم يحد من تكوين العظام وتمعدنها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار انخفاض مستويات الفوسفور في الدم مؤشرا على سوء التغذية، وهو عامل خطر لهشاشة العظام والكسور.

5 فيتامين ك

وهو فيتامين موجود في الخضار الورقية الخضراء، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام من خلال دوره في الكربوكسيلة (تنشيط) بروتينات العظام الهامة.

6 الزنك

يعتبر جزء من بنية أكثر من 200 إنزيم وهو ضروري للتوليف الطبيعي للكولاجين وتمعدن العظام.

7 فيتامين B-12

يعد ضروري لتخليق الحمض النووي، وقد يحفز نشاط بناء العظام وتكوين العظام. تشمل فيتامينات B الأخرى المرتبطة بـ B-12، في المسارات الأيضية، حمض الفوليك وفيتامين B-6.

8 البروتين

يمكن أن يؤثر تناول البروتين بشكل إيجابي على صحة العظام من خلال امتصاص الكالسيوم وزيادة إفراز عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) بالإضافة إلى كتلة الجسم الخالية من الدهون.