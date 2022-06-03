عند أي درجة حرارة تتضرّر خصوبة الرجل؟

تتأثر خصوبة الرجل بعدد من العوامل، من أهمها درجة الحرارة المرتفعة التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الرجل على الإنجاب.

اذ وجد باحثون في اليابان أن التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة تضعف قدرة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤثر بشكل كبير على خصوبة الذكور.

وأظهرت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Communications Biology أنه عند درجة حرارة 34 درجة مئوية، تكون الخصية قادرة على إنتاج حيوانات منوية صحية بنجاح.

ومع ذلك، في درجات حرارة تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية، تتضرر هذه العملية بشدة وقد تؤدي إلى العقم.

ويتم إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم.

كما انّ لدى الخصية آلية فريدة من نوعها ممثلة في شبكة من الأوعية الدموية، وظيفتها التخلص من الحرارة الزائدة، إضافة إلى آلية أخرى يصبح كيس الصفن من خلالها رخوًا عند تعرضه للحرارة، مما يساعد على إبعاد الخصيتين عن الجسم وتهويتهما.

وينقبض كيس الصفن ويجعل الخصيتين أقرب إلى الجسم عند درجة حرارة منخفضة. وبالتالي، فإن زيادة درجة حرارة الجسم قد تضعف جودة الحيوانات المنوية.