عواقب وخيمة للأطعمة والمشروبات الباردة

لا شك أن الاقال على الأطعمة والمشروبات يزداد في فصل الصيف، وفي هذا السياق كشفت خبيرةُ تغذية روسية، أن تناول الأطعمة الباردة جدًّا يمكن أن يكون له عواقب صحية سلبية بما فيها النوبة القلبية.

وتشير الدكتورة إيرينا بيريجنايا، في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن المشروبات الباردة والمثلجة والأطعمة الشديدة البرودة، التي يضيفها الكثيرون إلى نظامهم الغذائي صيفًا؛ يمكن أن تؤثر سلبًا في الجسم، وخاصة في عملية الهضم.

وتقول: “إذا كان الشخص يتناول دائمًا أطعمة باردة، فإن هذا يؤدّي إلى خلل في عملية إفراز الإنزيمات، التي إذا لم تصل حرارتها إلى درجة معينة لن تنشط، وقد يؤدي هذا إلى التهابات مزمنة”.

ووفقًا لها: يمكن أن يؤدي تناول أطعمة ومشروبات باردة باستمرار، إلى اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء وتجويف الفم أيضًا؛ بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

وأضافت: “عند تناول أطعمة من الثلاجة مباشرة فإن هذا يؤدّي إلى اختلال الطيف الميكروبي في تجويف الفم والمعدة والأمعاء؛ لأن هذه الكائنات لا يمكنها العيش في وسط درجة حرارته دون الدرجة المطلوبة بيولوجيًّا”.

وتابعت: “وبالإضافة إلى ذلك قد تسبّب الأطعمة الدهنية الباردة، وخاصة من لحم الضأن، انسداد الأمعاء إذا لم تسخن قبل تناولها؛ لأنه لشطر وتفكيك أي مادة مغذية لا بد من درجة حرارة معينة، فيما يضرّ الطعام البارد بالقلب والأوعية الدموية أيضًا”.

وأردفت: “عندما يدخل الطعام البارد إلى وسط دافئ في الجسم يسبّب تشنجات وعائية، بما فيها التشنج اللاإرادي للأوعية الدموية في القلب. وإذا كان الطعام باردًا جدًّا، قد يسبّب نوبة قلبية خلال مروره في المريء”.

وتشير الطبيبة إلى أنه يمكن تبريد الجسم في الصيف بتناول سوائل بدرجة حرارة الغرفة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل.