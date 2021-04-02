عوامل تؤثر على عملية إنقاص الوزن

تحدث خبير التغذية ميخائيل غينزبورغ في مقابلة مع “سبوتنيك”، عن الأمور التي يمكن أن تؤثر على عملية اكتساب الوزن أو إنقاصه.

وفقًا للاختصاصي، يجب ألا يتحدث المرء كثيرًا عن التمثيل الغذائي “السريع” أو “البطيء”، ولكن عن الإنفاق المرتفع أو المنخفض للطاقة. هناك أيضًا مفهوم التمثيل الغذائي السهل، عندما يتحول التمثيل الغذائي بسهولة من تخزين الطاقة إلى الاستهلاك.

وقال: “يحدث أن الشخص كثيرًا ما يرغب في تناول الطعام ولا يمكنه إنفاق الطاقة المتراكمة. وهناك أشخاص يمكنهم بسهولة تحمل فترات التوقف الطويلة بين الوجبات، ويمكنهم تناول الطعام مرة أو مرتين في اليوم، وهذا يكفيهم”.

وأضاف أن إنقاص الوزن أسهل بالنسبة للأشخاص الذين ينفقون طاقة عالية، بالإضافة إلى التمثيل الغذائي السهل.

وأشار إلى أن: “هذه هي خصائص الأشخاص الشباب الذين يتمتعون بالقوة العضلية والمنفتحون نفسياً والذين يرغبون في التحرك كثيرًا وقضاء الوقت في الهواء الطلق والحركة”.

أسهل طريقة لتحفيز التمثيل الغذائي هي الحصول على قسط كافٍ من النوم وزيادة النشاط البدني: مثل المشي والتمارين المنزلية، كما يمكن أن تساعد أيضًا علاجات التدليك بالماء، مثل الاستحمام الخفيف.