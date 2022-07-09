غالبًا ما نتجاهله.. معدن أساسي لصحة القلب والعظام

إنّ معظم الأشخاص لا يفكرون بالطعام او النظام الغذائي عندما يسمعون كلمة “نحاس”. وبدلًا من ذلك، ان اول ما يخطر في بالهم عملة معدنية او منتج في المنزل.

لكن، إنّ العديد من الأشخاص لا يدركون أن النحاس معدن أساسي، يحتاج اليه الجسم للعمل بطريقة جيدة.

تحتاج اجسامنا الى النحاس لبناء جهاز مناعي سليم، بالاضافة الى تشكيل خلايا الدم الحمراء، والأنسجة الصحية.

ونظرًا لوظائفه المتعددة، يعتبر البعض النحاس واحدًا من أفضل المعادن لصحة القلب والعظام.

لكن، ما هي الكمية التي يجب استهلاكها يوميا؟ وكيف نحصل عادة على النحاس في نظامنا الغذائي اليومي؟ نستعرض في السطور التالية الإجابات لهذه الأسئلة.

كمية النحاس التي نحتاج اليها

تتضمن أجسامنا كميات من النحاس، ووفقا لبعض المصادر الصحية، يوجد حوالي ٧٥ بالمئة من النحاس في العظام والعضلات، ويتمركز الباقي في الدماغ، والقلب والكبد.

وعندما يتعلق الامر بالكمية الواجب تناولها يوميا، لا يزال هناك الكثير من الجدال. ووفقا لتقرير نشر في مجلة صحية، إنّ الكمية الموصى بها من النحاس للبالغين في الولايات المتحدة هي ٩٠٠ ميكروغرام يوميا.

فيما تعتبر الكمية الموصى بها في المملكة المتحدة حوالي ١٢٠٠ ميكروغرام، وفي النمسا ونيوزيلاندا حوالي ١٧٠٠ ميكروغرام.

كيف يؤثر النحاس على القلب والعظام

أشار تقرير نشر في مجلة advances in nutrition الى ان نقص النحاس في الجسم مرتبط بمشاكل الكولسترول، بالاضافة الى مشاكل في حرق السكر. وهذا يعرف بتأثيره السلبي على ضغط الدم ووظائف القلب أيضا.

كذلك وجدت الدراسات ان النحاس يساعد في الحماية من مشاكل العظام، وبناء عظام قوية.

في الواقع، ان نقص النحاس لدى الأطفال يرتبط بزيادة مخاطر تطوير مرض هشاشة العظام.

كيف يمكن تناول كميات اكثر من النحاس؟

هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على النحاس طبيعيًا. وهذه الاطعمة الغنية بالنحاس تحتوي على انواع من البذور، والمكسرات، والحبوب الكاملة، وحتى بعض انواع الشوكولا.

غير أن الخبراء يحذرون من ان النحاس قد يتداخل في عملية امتصاص الجسم لبعض الفيتامينات والعناصر الغذاىية مثل فيتامين C، والزنك والحديد.