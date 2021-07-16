"غراء " يوقف النزيف مصنوع من سمّ ثعبان خطير

قامت مجموعة من العلماء، من جامعة ويسترن في كندا، بإنشاء نوع من لاصق “الغراء الفائق” الذي يلتصق بأنسجة الجسم والذي يمكن استخدامه لمنع النزيف الذي يهدد الحياة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا نشره موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

يستخدم اللاصق إنزيم تخثر الدم المعروف باسم الباتروكسوبين ، الموجود في سم الثعابين من نوع لانسهيد.

ثم يتشابك هذا الإنزيم مع جيلاتين معدل يمكن وضعه في أنبوب صغير للحصول على منفعة يحتمل أن تنقذ الحياة.

وقال أستاذ الهندسة في جامعة ويسترن والمؤلف المشارك في الدراسة كيبريت ميكوانينت في بيان: “أثناء الصدمة والإصابة والنزيف الطارئ ، يمكن تطبيق هذا “الغراء الفائق” ببساطة عن طريق الضغط على الأنبوب وتسليط الضوء المرئي ، مثل مؤشر الليزر ، فوقه لبضع ثوان”.

“حتى مصباح ضوء الهاتف الذكي يفي بهذه المهمة.”

تعتبر ثعابين لانسهيد ، من بين أكثر الثعابين السامة في أمريكا الجنوبية ، موطنها الأصلي الجزء الشمالي من القارة.

في مرحلة البلوغ ، يمكن أن يصل طولها إلى ما بين 30 و 50 بوصة ، ومن المعروف أنها تبحث عن فريسة في مزارع البن والموز ، وتهاجم العمال دون سابق إنذار.

يبلغ إنتاج السم لديها، 124 ملليغرام في المتوسط ، على الرغم من أنه يمكن أن يصل إلى 342 ملليغرام.

يحتوي مانع التسرب الجديد على 10 أضعاف القوة اللاصقة لغراء الفيبرين السريري ، والذي يعتبر “المعيار الذهبي ” للجراحين في العيادات وفي هذا المجال.

ووجد الباحثون أيضاً أن وقت تخثر الدم هو أقصر بكثير من الفيبرين الغراء ، ويأتي في 45 ثانية مقابل 90 ثانية للفيبرين.

بدون هذا اللاصق المرقئ (HAD) ، يحدث تخثر الدم بعد خمس إلى ست دقائق في المتوسط.

مما سيؤدي إلى فقدان دم أقل بكثير ، وفي نهاية المطاف إنقاذ المزيد من الأرواح.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام “الغراء الفائق” لإغلاق الجرح بدون خياطة ، كما أضاف البيان.

تم اختباره في حالات مثل جروح الجلد العميقة ، تمزق الشرايين والكبد المصاب بشدة ، والتي تعتبر جميعها حالات نزيف رئيسية.”

ومع ذلك ، يمكن استخدامه أيضاً في مجموعة متنوعة من المواقف ، بما في ذلك في ساحة المعركة أو مع حوادث السيارات.

“نحن نتصور أنّ هذا النسيج من ” الغراء الفائق “سيتم استخدامه لإنقاذ الأرواح في ساحة المعركة ، أو غيرها من الصدمات العرضية مثل حوادث السيارات” ، أوضح ميكوانينت. ‘إنّ حجمه يتلاءم بسهولة مع مجموعات الإسعافات الأولية أيضاً.”

تم اختبار المادة اللاصقة أيضاً على ذيل جرذ مقطوع ، والذي شهد تجلطاً بعد 34 ثانية وانخفاض بنسبة 78 في فقدان الدم.