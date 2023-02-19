فائدة "مذهلة" للقرش الأبيض على شفاء الجروح

تمتلك أسماك القرش الأبيض القدرة على الشفاء من بعض الجروح المروعة في وقت قصير بشكل مذهل وبدقة شبه جراحية؛ فقد شوهد واحد أبيض كبير يحمل اسم “الهلال” أخيرًا قبالة سواحل ماساتشوستس في الولايات المتحدة بزعنفة ظهرية بدت وكأنها تم تخييطها.

وفي حين أنه ليس من الواضح ما الذي مزق زعنفة القرش في البداية، إلا أن هذه الإصابات في كثير من الأحيان ترجع لأسماك القرش الأخرى من النوع نفسه؛ فعندما تتزاوج أسماك القرش، يمكن أن تصبح الأمور عدوانية. وفي كثير من الأحيان أيضا يعض الذكر الأنثى لإبقائها قريبة منه.

وفي ذلك، يقول الباحث بأسماك القرش محمود شيفجي من جامعة نوفا الجنوبية الشرقية بفلوريدا لـ”مجلة نيوزويك” نظرًا لأن معظم أسماك القرش لديها أسنان حادة، فإن هذا العض يؤدي إلى جروح كبيرة للإناث، التي تلتئم دون أن تصاب بالعدوى، ومن ثم القدرة على الشفاء بكفاءة منها، وفق “ساينس إليرت” العلمي المتخصص.

ربما هذا هو السبب في أن أنثى سمك القرش الأبيض الكبير يمكن أن يكون سمك جلدها ضعف سمك جلد الذكر.

ونظرًا لأن القتال بين الذكور غير شائع نسبيًا، قد يكون لدى ذكور أسماك القرش القدرة على التئام جروحها كنتيجة ثانوية للدفاعات الأنثوية، أو ربما تكون قوة الشفاء الذاتي بين ذكور أسماك القرش الأبيض من بقايا أسلافها. ووفقًا لشيفجي؛ الذي يضيف «يُعتقد أن التئام الجروح الفعال هو سمة مشتركة بين الكثير من أسماك القرش، ما يشير إلى أن لها جذورًا قديمة».

وعلى الرغم من أن عددًا قليلًا من الأنواع قد تمت دراسة قدرات التئام الجروح لديه، من المعروف أن أسماك القرش ذات الرؤوس السوداء جيدة بشكل استثنائي في الشفاء من الإصابات المؤلمة، التي تسببها عادة أسماك القرش الأخرى.

وفي هذا الاطار، تشير التقارير المفصلة أيضًا إلى أن أسماك قرش الحوت يمكن أن تتعافى بسرعة من الإصابات الشديدة التي لحقت بجلدها وأوعيتها الدموية، والتي أصبحت للأسف أكثر شيوعًا مع ضربات السفن.

وحسب الباحثين، فان «جميع الأنواع يمكن أن تشفي 90 في المائة من تلف الأنسجة».

وبالمقارنة، يمكن لأسماك قرش الشعاب المرجانية أن تشفي جروح القتال التي يبلغ طولها نصف متر (قدمين) في غضون ستة أشهر تقريبًا.

وحسب شيفجي، أسماك القرش مخلوقات خجولة وقليل من الدراسات قد فحصت بشكل مباشر قدراتها على التئام الجروح في بيئة خاضعة للرقابة. ولم يتم التحقق من جينومها إلا أخيرًا عام 2019. يمكن أن تكون هذه المرونة الوراثية المقترنة بآليات لتصحيح الأخطاء الجينية الضارة المحتملة جزءًا يساعد أسماك القرش البيضاء الكبيرة في التئام الجروح وتجنب السرطان أيضًا؛ إذ يمكن أن تعيش الأنواع لمدة تصل إلى 70 عامًا.