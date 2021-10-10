الأثنين 5 ربيع الأول 1443 ﻫ - 11 أكتوبر 2021 |
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فاكهة تخفض مستويات السكر في الدم

منذ 16 ساعة
مرض السكري

فحص السكري

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تعد نسبة السكر في الدم مؤشرًا مهمًا لصحتك، لهذا يجب أن تعرف ما هي نسبة السكر الطبيعية وكيف يمكن أن تسيطر عليها في الحالات غير الطبيعية.

ينطوي مرض السكري من النوع 2 على عدم القدرة على الاستجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. من المعروف أن تنظيم النظام الغذائي هو المفتاح لإدارة مرض السكري.

الإجماع العام بين السلطات الصحية هو أن مرضى السكر يجب أن يحذروا من تناول الفاكهة. ومع ذلك، فقد ثبت أن فاكهة واحدة تخفض مستويات السكر في الدم.

يمكن للتين، الذي يخفض نسبة الكوليسترول بسبب محتواه من البكتين، أن يخفض مستويات السكر في الدم عند تناوله كمستخلص. تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن هذه الفاكهة لها العديد من الخصائص المضادة لمرض السكري، حسب موقع “ميديك فوروم”.

يمكن أن يكون التين مفيدًا كمكمل غذائي عند استخدامه مع علاج مقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2. وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

يُعتقد أن تأثيرات الخفض هذه مرتبطة بتركيزات مرتفعة من ADA في التين، والتي تعد من بين أعلى المستويات في الطبيعة. وجدت دراسة أن إضافة جرعة من مستخلص التين إلى مشروب الجلوكوز ساعد في خفض مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم من 30 إلى 120 دقيقة.

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