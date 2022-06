فاكهة ذهبية لها فوائد صحية كبيرة

من القواعد الذهبية للصحة تناول موزة واحدة كل يوم، لما للموز من فوائد سحرية سواء على الصحة العامة وحتى النفسية.

ويحتاج الإنسان إلى مصادر غذاء متنوعة يساهم كل منها في منح الجسم عناصر غذائية تزيد قدرته على أداء الوظائف الحيوية.

أحد الأسباب التي تشرح أهمية الموز في النظام الغذائي اليومي هو أنه يحسن حالة البكتيريا المعوية ويعزز الهضم الجيد.

وتعد ثمار الموز من الفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة لها فوائد صحية كثيرة أورد موقع “ويب ميد” بعضها في تقرير وصف فيه الموز بـ “الفاكهة الذهبية”.

One large banana has about 490 milligrams of potassium. This nutrient can remove sodium from your body and relax blood vessel walls, which helps manage blood pressure. https://t.co/FXjwB05VF3 pic.twitter.com/jIE1iBXjXH

