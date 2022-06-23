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فاكهة ذهبية لها فوائد صحية كبيرة

منذ ساعة واحدة
فاكهة- تعبيرية

فاكهة- تعبيرية

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من القواعد الذهبية للصحة تناول موزة واحدة كل يوم، لما للموز من فوائد سحرية سواء على الصحة العامة وحتى النفسية.

ويحتاج الإنسان إلى مصادر غذاء متنوعة يساهم كل منها في منح الجسم عناصر غذائية تزيد قدرته على أداء الوظائف الحيوية.

أحد الأسباب التي تشرح أهمية الموز في النظام الغذائي اليومي هو أنه يحسن حالة البكتيريا المعوية ويعزز الهضم الجيد.

وتعد ثمار الموز من الفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة لها فوائد صحية كثيرة أورد موقع “ويب ميد” بعضها في تقرير وصف فيه الموز بـ “الفاكهة الذهبية”.

ويقول الموقع إن تناول ثمرة موز كبيرة يمنح الجسم:

– 120 سعرة حرارية.

– 490 ملليغراما من البوتاسيوم.

– فيتامين “ب – 6”.

ما هي الفوائد الصحية لحصول الجسم على هذه العناصر والفيتامينات:

يمثل البوتاسيوم الذي يحصل عليه الجسم من الموز 19 في المئة من جرعة البوتاسيوم اليومية التي تحتاجها النساء و15 في المئة من النسبة التي يحتاجها الرجال.

يساهم حصول الجسم على البوتاسيوم في تخليصه من الصوديوم الزائد ويؤدي ذلك إلى استرخاء جدران الأوعية الدموية.

يساهم ذلك في التحكم في ضغط الدم.

يعد فيتامين “ب – 6” الذي يحصل عليه الجسم من الموز عنصرا ضروريا للجهاز المناعي للإنسان كما يساهم في تقوية الأعصاب وزيادة كفاءة المخ.

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