فاوتشي يشير إلى عدم وجود حاجة لتصميم جرعة معززة خاصة بـ"أوميكرون"

أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركي، الدكتور أنتوني فاوتشي، الأربعاء، أن المعززات الحالية يبدو أنها توفر الحماية ضد المتحور.

وبحسب موقع فوربس، فقد أكد فاوتشي من البيت الأبيض: “ليست هناك حاجة إلى جرعة معززة مخصصة لمكافحة متحور معين في هذا الوقت”، بعد النظر في البيانات التي أظهرت أن اللقاحات تعمل ضد أوميكرون.

أشار فاوتشي إلى دراسة أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وجدت أن الجرعات المعززة الحالية توفر حماية بنسبة 71% إلى 75% من الإصابة بأعراض كوفيد-19 الخفيفة من متحور أوميكرون.

كما أفاد أن التطعيم الكامل بلقاحات فايزر أو موديرنا يوفر الحماية من خطر دخول المستشفى، وحث أولئك الذين لم يتم تلقيحهم على التطعيم والمؤهلين للحصول على جرعة معززة.

حصل نحو 27% من سكان الولايات المتحدة، أو 55.1 مليون شخص، على جرعة معززة اعتبارًا من الأربعاء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC).

جاءت تعليقات فاوتشي وسط مخاوف عن فاعلية اللقاحات المتاحة ضد أوميكرون شديد التحور. وذكرت دراسة من جنوب إفريقيا نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن جرعتين من لقاح فايزر توفران حماية بنسبة 33% ضد الإصابة بالمتحور و70% من دخول المستشفى.

أكدت 36 دولة حول العالم وجود حالات مصابة بأوميكرون، وفقًا لمديرة مركز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي. وتمت إصابة نحو 3 % من حالات كوفيد-19 في أميركا بالمتحور الجديد حتى الآن. وقالت والينسكي إنه أكثر انتشارًا في بعض الولايات، مضيفة أن أوميكرون يشكل نحو 13% من الحالات في نيويورك ونيوجيرسي.