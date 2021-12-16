الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فاوتشي يشير إلى عدم وجود حاجة لتصميم جرعة معززة خاصة بـ"أوميكرون"

16 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2021 12:11 صباحًا
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

A A A
طباعة المقال

أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركي، الدكتور أنتوني فاوتشي، الأربعاء، أن المعززات الحالية يبدو أنها توفر الحماية ضد المتحور.

وبحسب موقع فوربس، فقد أكد فاوتشي من البيت الأبيض: “ليست هناك حاجة إلى جرعة معززة مخصصة لمكافحة متحور معين في هذا الوقت”، بعد النظر في البيانات التي أظهرت أن اللقاحات تعمل ضد أوميكرون.

أشار فاوتشي إلى دراسة أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وجدت أن الجرعات المعززة الحالية توفر حماية بنسبة 71% إلى 75% من الإصابة بأعراض كوفيد-19 الخفيفة من متحور أوميكرون.

كما أفاد أن التطعيم الكامل بلقاحات فايزر أو موديرنا يوفر الحماية من خطر دخول المستشفى، وحث أولئك الذين لم يتم تلقيحهم على التطعيم والمؤهلين للحصول على جرعة معززة.

حصل نحو 27% من سكان الولايات المتحدة، أو 55.1 مليون شخص، على جرعة معززة اعتبارًا من الأربعاء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC).

جاءت تعليقات فاوتشي وسط مخاوف عن فاعلية اللقاحات المتاحة ضد أوميكرون شديد التحور. وذكرت دراسة من جنوب إفريقيا نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن جرعتين من لقاح فايزر توفران حماية بنسبة 33% ضد الإصابة بالمتحور و70% من دخول المستشفى.

أكدت 36 دولة حول العالم وجود حالات مصابة بأوميكرون، وفقًا لمديرة مركز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي. وتمت إصابة نحو 3 % من حالات كوفيد-19 في أميركا بالمتحور الجديد حتى الآن. وقالت والينسكي إنه أكثر انتشارًا في بعض الولايات، مضيفة أن أوميكرون يشكل نحو 13% من الحالات في نيويورك ونيوجيرسي.

    المزيد من الصحة

    جدري القردة يواصل انتشاره
    جدري القرود.. 8 أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
    تختلف الدراسات حول أضرار القهوة
    دراسة جديدة: شرب القهوة قبل التسوق يدفعنا إلى إنفاق المزيد
    امرأة حامل
    تحذير للنساء.. خطر الإجهاض يزداد في الصيف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟