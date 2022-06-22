فايزر أم موديرنا.. أيهما أكثر أمانا ضد كورونا بالنسبة للأطفال؟!

كثفت العديد من الدول من جهودها في تطعيم كافة الفئات ومن ضمنها الأطفال، ضد فيروس كورونا المستجد.

ومع كل تحور لفيروس كورونا وظهور طفرات أشرس، يكثر بحث الآباء عن لقاحات للأطفال دون سن الخامسة، فما الجديد في هذا السياق؟.

يعد الأطفال دون سن الخامسة الفئة العمرية الوحيدة التي لا يمكنها الحصول على. بعض لقاحات “كوفيد-19” حتى الآن، ومع زيادة الوفيات أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بإتاحة لقاحات كورونا للصغار حتى سن 6 أشهر.

وبالفعل، أوصت لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل أيام، بإعطاء لقاحي Pfizer/ BioNTech وموديرنا Moderna للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ستة أشهر إلى 5 سنوات.

الآن بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ ووافقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على التوصية، فإن 20 مليون طفل في الولايات المتحدة في انتظار الحصول على اللقاح قريبا.

هل لقاح كورونا مهم للأطفال دون الخامسة؟

كشفت البيانات الرسمية المقدمة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء أنه اعتبارًا من 2 يونيو توفي نحو 442 طفلاً دون سن الخامسة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

وافتتح الدكتور بيتر ماركس، مصدر موثوق من إدارة الغذاء والدواء، الاجتماع بتسليط الضوء على تأثير COVID-19 على الأطفال الصغار.

وقال ماركس إنه “على الرغم من أن الأطفال أقل عرضة من البالغين للإصابة بمرض خطير بسبب عدوى فيروس كورونا، فقد ارتفعت حالات الاستشفاء بين هذه الفئة العمرية خلال موجة أوميكرون”.

ووفقا للطبيب، فإن وفيات الأطفال بسبب COVID-19 باتت تفوق عدد الوفيات بين كبار السن.

الاجتماع حضره لجنة استشارية مستقلة مؤلفة من 21 عضوًا تابعة لإدارة الغذاء والدواء، التي صوتت بالإجماع على التوصية بموافقة الطوارئ للقاحين السابق ذكرهما للرضع والأطفال حتى سن ستة أشهر.

مزايا لقاحات كورونا للأطفال

رغم أن العديد من أعضاء اللجنة رحبوا بالتصويت على ترخيص هذه اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا، فإنهم شددوا على الحاجة إلى إبلاغ الجمهور بشكل واضح بفوائد اللقاحات ومخاطرها.

وفقا لموقع healthline، فإن أحد المخاطر هو أن الآباء الذين يختارون لقاح فايزر قد لا يحضرون أطفالهم للجرعة الثالثة.

وعلق الدكتور بول أوفيت، من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، خلال الاجتماع، قائلا إن البيانات التي قدمتها الشركات أظهرت أن الحماية التي توفرها جرعتان غير كافية ضد أوميكرون.

وأضاف أن الآباء يجب أن يعلموا أن أطفالهم ليسوا محميين بشكل كامل حتى يحصلوا على الجرعة الثالثة.

لقاح فايزر/بيونتك متاح حاليًا كسلسلة أولية من جرعتين لمعظم الأمريكيين من سن 5 سنوات فما فوق، أو ثلاث جرعات لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، كما أنه متاح كمعزز لهذه الفئات العمرية.

لقاح فايزر للأطفال دون الخامسة

في مايو، قدمت الشركات طلبًا إلى FDA لتوسيع هذا الاستخدام للرضع والأطفال من 6 أشهر إلى 4 سنوات من العمر، على أن تكون هذه سلسلة أولية من 3 جرعات عند عُشر قوة جرعة البالغين.

ومن المقرر أن يتم إعطاء الجرعتين الأوليين بفاصل 3 أسابيع، مع جرعة ثالثة على الأقل بعد 8 أسابيع من الثانية.

ووفقًا لوثيقة إعلامية أعدتها إدارة الغذاء والدواء للاجتماع، أظهرت الدراسات التي أجرتها الشركات أن نظام الجرعات الثلاث ولّد استجابة مناعية مماثلة لما شوهد لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا والذين تلقوا جرعتين.

قدر علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فعالية اللقاح ضد العدوى للأطفال من سن 6 إلى 23 شهرًا بنسبة 75.6% و82.4% في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات.



ونظرًا لأن الاستجابات المناعية بعد 3 جرعات مماثلة لتلك التي تظهر في الفئات العمرية الأكبر سنًا، قال الدكتور ويليام جروبر من شركة Pfizer خلال الاجتماع، إنه واثق من أن 3 جرعات ستوفر حماية قوية ضد أوميكرون لدى الأطفال الأصغر سنًا.

وأظهرت بيانات من الدراسات أيضًا أن اللقاح كان آمنًا للأطفال الأصغر سنًا، وكانت معظم الآثار الجانبية خفيفة إلى معتدلة، وفقًا للوثيقة، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا عند الأطفال من سن 6 إلى 23 شهرًا هي التهيج والنعاس وانخفاض الشهية والحنان في موقع الحقن، وفي الأطفال من عمر 2 إلى 4 سنوات، كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الألم أو الاحمرار في موقع الحقن والإرهاق.

لم تكن هناك تقارير عن التهاب القلب (التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور، ولا توجد حالات رد فعل تحسسي مرتبطة بالتطعيم ولا وفيات، وفقا للمعلن.

ونظرًا لندرة التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد التطعيم ضد كورونا، ستكون هناك حاجة إلى مراقبة إضافية بعد الموافقة على اللقاح لمعرفة ما إذا كان هذا التأثير الجانبي يحدث عند الأطفال الأصغر سنًا، إضافة إلى ذلك، نظرًا لطول مدة الدراسة ليس من الواضح كم من الوقت ستستمر الحماية التي توفرها الجرعات الثلاث.

ولكن بالنظر إلى ما حدث عند البالغين بعد جرعتين، قالت إدارة الغذاء والدواء في الوثيقة أنه “من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جرعة معززة بالإضافة إلى السلسلة الأولية المكونة من 3 جرعات”.

لقاح موديرنا للأطفال دون الخامسة

في 15 يونيو، استعرضت اللجنة الاستشارية لقاح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات من موديرنا عن جرعتين من لقاح COVID-19 للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات.

وجرعات هذه الفئة العمرية هي ربع قوة جرعة البالغين وتعطى بفاصل أربعة أسابيع، وأظهرت الدراسات أن اللقاح ولّد استجابة مناعية مواتية على غرار ما شوهد عند الشباب، وفقًا لوثيقة إحاطة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعدت للاجتماع.

قُدرت فعالية اللقاح ضد العدوى بنسبة 36.8% لدى الأطفال من عمر 2 إلى 5 سنوات و50.6% في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا، وهي فعالية مماثلة لتلك الخاصة بجرعتين من لقاح Moderna في البالغين أثناء موجة أوميكرون.

كما أظهرت البيانات المقدمة في الاجتماع أن لقاح موديرنا آمن للأطفال الصغار، حيث كانت الآثار الجانبية “خفيفة إلى متوسطة الشدة في الغالب، وقصيرة المدة بشكل عام، وحدثت بشكل أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية من الأولى”، وفقًا للوثيقة.

كان التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا في جميع الفئات العمرية للأطفال هو الألم في موقع الحقن، وحدثت الحمى في ربع الأطفال الذين تم تطعيمهم، وهي أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية، بينما كانت الحمى الشديدة نادرة.

أما في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و36 شهرًا، تم الإبلاغ عن التهيج والبكاء والنعاس بشكل متكرر، وفي الأطفال الأكبر سنًا تم الإبلاغ عن التعب والصداع بشكل متكرر.

ولم تكن هناك حالات التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور المرتبطة باللقاح، لكن ستكون هناك حاجة إلى متابعة إضافية لتأكيد ما إذا كان هذا التأثير الجانبي النادر يحدث عند الأطفال الصغار، كما لم ترد أنباء عن وفيات.