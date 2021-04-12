فايزر تطلب من إدارة FDA توسيع الاستخدام الطارئ للقاح كورونا لمن هم بين 12 و 15 عاماً

طلبت شركة Pfizer Inc من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توسيع الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الخاص بها إلى الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

عندما تم ترخيص اللقاح في الأصل للاستخدام من قبل إدارة الأغذية والعقاقير في ديسمبر 2020 ، كان فقط لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 وما فوق.

لكن في الآونة الأخيرة ، أظهرت بيانات التجارب السريرية للمرحلة الثالثة أن اللقاح كان آمناً وفعالاً بنسبة 100 في المائة لدى المراهقين الأصغر سناً.

وإذا وافقت إدارة الأغذية والعقاقير على ذلك ، يمكن تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً ضد الفيروس التاجي قبل بداية العام الدراسي 2021.

في بيان على تويتر ، قالت شركة الأدوية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أنها تخطط لطلب قرارات مماثلة في البلدان الأخرى التي تستخدم اللقاح.

في التجارب ، تم تسجيل حوالي 2,200 مراهقاً في الولايات المتحدة مقارنة بـ 40,000 للتجارب التي تمّت على من تراوحت أعمارهم بين 16 سنة وما فوق.

تلقى نصف المجموعة جرعتين من اللقاح تفصل بينهما ثلاثة أسابيع ، فيما تم إعطاء النصف الآخر حقنتين وهميتين.

تم الإبلاغ عن ما مجموعه 18 حالة من كوفيد-19 في مجموعة الدواء الوهمي بينما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات في مجموعة اللقاح.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت الآثار الجانبية مشابهة لتلك التي شوهدت في التجربة الأكبر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاماً ، بما في ذلك الألم في موقع الحقن والتعب والحمى والصداع.

في ذلك الوقت ، قال ألبرت بورلا ، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ، أنّ الأمل هو ” البدء في تطعيم هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسي المقبل.

ويخطط الباحثون لتتبع المشاركين لمدة عامين لجمع المعلومات عن مدة الحماية والآثار والسلامة.

من غير الواضح كم من الوقت ستستغرقه إدارة الأغذية والعقاقير لمراجعة البيانات ، لكن مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (FDA)، روشيل والينسكي أخبرت ABC News يوم الأربعاء أنها تتوقع أن يتم الموافقة على لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 بحلول منتصف مايو.

من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت اللجنة الاستشارية لـ FDA ستحتاج إلى الاجتماع أولاً للتوصية باستخدام اللقاح لدى الأطفال الأصغر سناً كما فعلوا في ديسمبر 2020.

تدرس شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك أيضاً مدى جودة عمل اللقاح لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 11 عاماً.

تم إعطاء المتطوعين الأوائل في تجربة المرحلة المبكرة حقناتهم الأولى في مارس، وتأمل الشركات في توسيع الأهلية لهذه الفئة العمرية بحلول أوائل 2022.

على الرغم من أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـكوفيد-19 الشديد أو الإصابة بمضاعفات ، إلا أنّ خبراء الصحة يقولون إن تطعيم الأطفال والمراهقين هو خطوة حاسمة في وصول الولايات المتحدة إلى “مناعة القطيع”.

وفقاً لـ Market Watch ، ارتفعت أسهم Pfizer بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بعد هذه الأخبار.

غالباً ما يكون الأطفال هم المجموعة الأخيرة التي يتم اختبارها أثناء التجارب السريرية لأنهم ليسوا مثل البالغين.

تتصرف أجسامهم وأنظمة المناعة لديهم بشكل مختلف ، مما يعني أنه قد يكون لديهم احتياجات علاجية مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يحتاج الأطفال إلى جرعات مختلفة أو أحجام إبرة باختلاف طولهم ووزنهم وعمرهم، وهذا هو السبب في أن معظم الأطفال لا يتم تطعيمهم إلا بعد توثيق السلامة بشكل جيد لدى البالغين.

حتى الآن ، تلقى 112 مليون أمريكي ، أي 33.7 في المائة من السكان، جرعة واحدة على الأقل في حين تمّ تحصين 66.2 مليون، أي حوالي 19.9 في المائة، بشكل كامل.

يتم تطعيم حوالي ثلاثة ملايين شخص في المتوسط كل يوم ، وقد حدد الرئيس جو بايدن هدفاً لـ 200 مليون تطعيم في أول 100 يوم من توليه منصبه.