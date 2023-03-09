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فايزر ستطرح لقاح الفيروس التنفسي المخلوي لكبار السن والحوامل

منذ 33 دقيقة
شركة فايزر

شركة فايزر

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قال مسؤولون تنفيذيون الخميس إن شركة الأدوية الأمريكية فايزر ستطرح لقاحها المضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي لكبار السن والحوامل في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي.

وطورت كل من فايزر وشركة الأدوية البريطانية (جي.إس.كيه) لقاحات ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وتأملان في طرحها في أمريكا وأوروبا هذا العام لكنهما بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت كينا سوانسون، رئيسة أبحاث وتطوير اللقاحات الفيروسية في فايزر، في إفادة صحفية “نتوقع الحصول على الموافقة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت المناسب لبدء العمل في الخريف”.

وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي هو سبب رئيسي للالتهاب الرئوي عند الرضع وكبار السن، وأسفرت عقود من الأبحاث عن لقاحين ناجحين تتسابق فايزر و(جي.إس.كيه) على طرحهما.

ويتسبب مرض الجهاز التنفسي السفلي الناجم عن الفيروس في وفاة نحو 14 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا، ويقدر المحللون سوق اللقاح بمليارات الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي.

وكانت (جي.إس.كيه) أبلغت رويترز أمس الأربعاء 8\3\2023 أنها مستعدة أيضا لطرح اللقاح لكبار السن في الولايات المتحدة هذا العام دون قيود على الإمداد.

ومن المقرر أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قرار الموافقة على اللقاحين بحلول مايو\أيار.

    المصدر :
  • رويترز

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