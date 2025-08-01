"فايزر" و"بيونتيك" تخسران طعناً لإلغاء فوز موديرنا ببراءة اختراع لقاح كوفيد

خسرت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك، اليوم الجمعة، محاولتهما إلغاء حكم أصدرته محكمة الاستئناف في لندن بأن لقاحهما للوقاية من كوفيد-19 ينتهك إحدى براءات الاختراع الخاصة بشركة موديرنا.

وقضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأن إحدى براءات اختراع شركة موديرنا، المتعلقة بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال التي شكلت أساس لقاح كوفيد-19، صحيحة وأن لقاح كوميرناتي، الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك شكل انتهاكا لذلك، مما يعني أن شركة موديرنا يحق لها الحصول على تعويضات فيما يتعلق بالمبيعات بعد مارس آذار 2022.

وطعنت شركتا فايزر وموديرنا في محاولة لإلغاء هذا القرار، بحجة أن تطويرات موديرنا لتلك التقنية كانت تطويرات واضحة لعمل سابق، مما يجعل براءة الاختراع باطلة.