فحص السمع لحديثي الولادة إجراء ضروري

فحص سمع حديثي الولادة من الفحوصات الأساسية للمواليد الجدد لتحديد ضعف السمع عند الرضع بعد الولادة بوقت قصير، حيث إن فقدان السمع الشديد هو أكثر الاضطرابات شيوعًا عند الولادة، في سلسلة “اطمن على نفسك” نتعرف على أهمية فحص فقدان السمع عند جميع الأطفال حديثي الولادة، بحسب موقع medicinenet.

وأوصت المعاهد الأمريكية للصحة والأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بتحديد فقدان السمع عند الرضع، ومعالجته عند الإمكان ، قبل 6 أشهر من العمر .

تستند هذه التوصية إلى الدراسات التي أظهرت أن الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع قبل سن 6 أشهر لديهم فرصة أفضل لتطوير مهارات مكافئة لأقرانهم بحلول الوقت الذي يدخلون فيه رياض الأطفال.

الأطفال الذين لم يتم تحديدهم حتى وقت لاحق (على سبيل المثال ، من الشائع جدًا تحديد الأطفال ضعاف السمع أولاً في سن 2 إلى 3 سنوات) قد يعانون في النهاية من إعاقات دائمة لا رجعة فيها في الكلام واللغة والقدرات المعرفية عند مقارنتها بأقرانهم.

ما مدى شيوع ضعف السمع عند الرضع؟

يعود سبب فقدان السمع الدائم إلى تلف / خلل في العصب الذي ينقل الصوت من الأذن الداخلية إلى الدماغ (العصب السمعي). بالنسبة لأولئك الرضع الذين تم تحديد السبب لديهم، يعاني نصفهم تقريبًا من حالة وراثية والنصف الآخر لديهم حالة مكتسبة لتفسير فقدان السمع لديهم.

ما الذي يسبب فقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة؟

يمكن أن يكون سبب ضعف السمع عند حديثي الولادة عددًا من الحالات.

تشمل بعض عوامل الخطر المعروفة

-مستويات عالية من البيليروبين (الصفراء)

-الأدوية السامة للأذنين (على سبيل المثال ، الأدوية التي تُعطى لحديثي الولادة لمحاربة عدوى خطيرة قد تلحق الضرر بالسمع كأثر جانبي)

-أجهزة التنفس الصناعى

-التهاب السحايا

– الطفل المبتسر وانخفاض الوزن عند الولادة.

-يمكن أن تؤدي الهياكل المشوهة في الأذن الوسطى أو الخارجية أيضًا إلى فقدان السمع.

-يمكن أن ينتقل المرض الفيروسي أثناء الحمل، مثل الحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية) أو الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، إلى الوليد ويؤدي إلى فقدان السمع.

-يمكن أن يكون فقدان السمع موروثًا في بعض الأحيان في جينات غير طبيعية تنتقل من الوالدين إلى الوليد أو يكون نتيجة لطفرة جينية حدثت أثناء نمو الجنين.

-غالبًا ما يُنصح الآباء بالاستشارة الوراثية لتحديد ما إذا كانت الوراثة هي سبب فقدان السمع وفي ما يقرب من نصف حالات ضعف السمع ، لا يتم تحديد السبب مطلقًا.