فحوصات السرطان لا تطيل العمر.. ولكن "لا تلغي هذا الموعد"!

معظم فحوصات السرطان لا تمنح الشخص وقتًا إضافيًا بعد عمره المعتاد، وفقًا لمراجعة جديدة للتجارب السريرية التي شملت أكثر من 2.1 مليون شخص أجروا ستة أنواع من الاختبارات الشائعة للسرطان. لكن الخبراء يقولون إن هذا لا يعني أنه يجب عليك إلغاء موعد تنظير القولون أو تصوير الثدي بالأشعة السينية، وفق ما ورد في CNN.

منذ فترة طويلة، قبل الطب الدقيق والعلاجات المتطورة، شجع الأطباء الناس على إجراء فحوصات روتينية للسرطان منذ ما يقرب من قرن من الزمان. اعتمادًا على العمر، توصي جمعية السرطان الأميركية بإجراء فحوصات منتظمة لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم، وتوصي بمناقشة فحص سرطان الرئة والبروستاتا مع الطبيب، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

تتمثل الاستراتيجية وراء هذه التوصيات في اكتشاف السرطان في وقت مبكر بما فيه الكفاية – حتى قبل بدء الأعراض – حتى يتمكن الأطباء من اتخاذ خطوات لتحسين فرصة الشخص في النجاة من السرطان ومنع الوفاة المبكرة.

لقد ثبت أن التشخيص المبكر يحسن نتائج السرطان، ولهذا السبب تقول جمعية السرطان الأميركية ومنظمة الصحة العالمية إن الفحص الروتيني يمثل استراتيجية مهمة للصحة العامة. فقد انخفض إجمالي معدل الوفيات بسبب السرطان في جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ، حيث انخفض بنسبة 33٪ منذ عام 1991، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاكتشاف المبكر بالإضافة إلى التقدم في العلاج وانخفاض التدخين.

وجدت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت يوم الاثنين في مجلة JAMA Internal Medicine، أنه من بين الفحوصات الستة الأكثر شيوعًا للسرطان، يبدو أن فحص سرطان القولون والمستقيم فقط باستخدام التنظير السيني – حيث يقوم الأطباء بفحص الجزء السفلي من القولون أو الأمعاء الغليظة بحثًا عن السرطان – يحدث فرقًا في إطالة عمر شخص ما. يقول البحث إنه قد يطيل العمر لأكثر من ثلاثة أشهر بقليل.

نظر الباحثون في التجارب السريرية التي شملت ما لا يقل عن تسع سنوات من تقارير المتابعة ولم يجدوا أي اختلاف كبير في زيادة العمر مع اختبارات فحص السرطان الأخرى الأكثر شيوعًا: التصوير الشعاعي للثدي لسرطان الثدي، تنظير القولون، اختبار الدم الخفي في البراز أو التنظير الداخلي (FOBT)، واختبارات المستضدات الخاصة بالبروستاتا، والتصوير المقطعي المحوسب للمدخنين الحاليين أو السابقين.

وكتب الباحثون: “نحن لا ندعو إلى التخلي عن جميع عمليات الفحص. إن اختبارات الفحص ذات التوازن الإيجابي بين المنفعة والضرر والتي يتم قياسها من حيث الإصابة بالسرطان المستهدف والوفيات مقارنة بالأضرار والعبء قد تكون جديرة بالاهتمام”.

يقترح مؤلفو البحث الجديد أنه بدلاً من التأكيد على أن فحوصات السرطان تنقذ الأرواح، يجب على الأطباء أن يكونوا أكثر وضوحاً بشأن فوائدها المطلقة وأضرارها وأعبائها.

وفي منشور ذي صلة في مجلة JAMA للطب الباطني يوم الاثنين، كتب الدكتور جيلبرت ويلش والدكتور تانوجيت داي من مركز الجراحة والصحة العامة في قسم الجراحة في مستشفى بريجهام والنساء أنه مع “الحماس المتزايد” للعلاجات المتعددة الباهظة الثمن اختبارات الدم للكشف عن السرطان، خاصة بين صناع السياسات، سيكون من المهم إجراء تجارب سريرية عشوائية كبيرة مثل تلك الموجودة في هذه الدراسة لفهم ما إذا كانت هذه الاختبارات تنقذ الأرواح وتبرر تكاليفها.

فقد أظهرت الدراسات أن الأطباء عرفوا منذ فترة طويلة أنه على الرغم من وجود مزايا كبيرة لفحوصات السرطان، إلا أن هناك أيضًا عددًا من الجوانب السلبية.

بعض نتائج الفحص الإيجابية هي نتائج إيجابية كاذبة، مما قد يؤدي إلى قلق غير ضروري بالإضافة إلى فحص إضافي قد يكون مكلفًا. كما يمكن أن تعطي الاختبارات أيضًا نتيجة سلبية كاذبة وبالتالي شعورًا زائفًا بالأمان.

وتظهر الدراسات أنه في بعض الأحيان أيضًا، قد يكون العلاج غير ضروري، مما يؤدي إلى ضرر صاف وليس فائدة صافية.

كتب مؤلفو الدراسة الجديدة: “السؤال الحاسم هو ما إذا كانت الفوائد التي تعود على القلة كبيرة بما يكفي لتبرير الأضرار المرتبطة بها بالنسبة للكثيرين. من الممكن تمامًا أن تنقذ اختبارات الدم للكشف عن السرطانات المتعددة الأرواح وتبرر التكاليف والأضرار المصاحبة. لكننا لن نعرف أبدًا ما لم نسأل”.

قال الدكتور ويليام داهوت، كبير المسؤولين العلميين في جمعية السرطان الأمريكية، إن التحديد الكامل لما إذا كانت فحوصات السرطان تطيل العمر أم لا سيتطلب تجربة سريرية كبيرة للغاية يتعين عليها متابعة المرضى لفترة طويلة جدًا. لم تكن التجارب في أحدث دراسة كبيرة بما يكفي للنظر في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

وأوضح داهوت أنه إذا تسبب سرطان الثدي في 3% من جميع وفيات الإناث، وخفضت الفحوصات هذه الوفيات بنسبة 35%، فهذه نتيجة جيدة في حد ذاتها. لكن الفحوصات قد تغير معدل الوفيات بشكل عام بنحو 1% فقط، وهو ما يبدو أقل إثارة للإعجاب ولكنه لا يزال يمثل تحسنا.

وقال داهوت إنه على الرغم من أن التجارب السريرية قد لا تكتشف ذلك، إلا أنه يبدو أن فحوصات السرطان كان لها تأثير على الوفيات الناجمة عن السرطان. فقد انخفضت الوفيات الناجمة عن أشياء مثل سرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا بمرور الوقت بعد أن بدأ مقدمو الرعاية الصحية في تشجيع الناس على إجراء اختبارات روتينية.

وأضاف: “حتى خارج التجارب العشوائية، ترى أدلة على تأثير فحص السرطان. لم يكن فحص السرطان مصممًا أبدًا لزيادة طول العمر. لقد تم تصميم الفحوصات بالفعل لتقليل الوفيات المبكرة الناجمة عن السرطان”.

وأوضح داهوت بطريقة أخرى أنه إذا كان متوسط العمر المتوقع للشخص عند الولادة 80 عامًا، فإن فحص السرطان قد يمنع وفاته المبكرة عند 65 عامًا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيعيش حتى 90 عامًا بدلاً من 80 عامًا المتوقعة.

وقال: “لا أحد يقول: إذا قمت بإجراء فحوصات السرطان، فسوف تعيش حتى عمر 100 عام. لكننا نعلم أن السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة، والسبب الرئيسي للوفاة قبل سن 85 عاما”.

قد لا تسمح الفحوصات للأشخاص بالاستمرار في سنوات إضافية، ولكنها قد تصاب بالسرطان مبكرًا وتمنح الشخص فرصة أفضل للنجاة من السرطان والاستمرار في العيش مع العديد من السنوات الأكثر إنتاجية وعالية الجودة خلال حياته الطبيعية.

وقال داهوت: “إن الوقاية من الأعراض المرتبطة بالسرطان والوفيات المبكرة أمر مفيد”.