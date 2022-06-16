فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة.. متى يستدعي زيارة الطبيب؟

يحصل فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة، عندما يكون هناك زيادة غير طبيعية في إجمالي عدد البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، وبخاصة أنواع البكتيريا التي لا توجد عادة في هذا الجزء من السبيل الهضمي.

وينتج فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة عادة عندما يبطئ أحد الظروف مثل الجراحة أو المرض من مرور الطعام والفضلات في السبيل الهضمي، ما يخلق بيئة ملائمة لنمو البكتيريا، إذ تسبب هذه البكتيريا الزائدة الإسهال وقد تسبب فقدان الوزن وسوء التغذية.

في حين أن فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة غالباً ما يكون من مضاعفات جراحة المعدة (البطن)، يمكن أن تنتج هذه الحالة المرضية أيضاً عن مشاكل هيكلية وبعض الأمراض. وفي بعض الأحيان تكون الجراحة ضرورية لتصحيح المشكلة، ولكن المضادات الحيوية هي العلاج الأكثر شيوعاً.

الأعراض

فقدان الشهية

ألم البطن.

الغثيان.

الانتفاخ.

الإسهال.

سوء التغذية.

فقدان الوزن غير المقصود.

شعور غير مريح بالامتلاء بعد تناول الطعام.

الأسباب

مضاعفات جراحات البطن.

المشكلات البنيانية في الأمعاء الدقيقة وحولها.

بعض الحالات المرضية المعينة.

المضاعفات

سوء امتصاص الدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

يمكن أن تتنافس البكتيريا على الطعام المتاح.

نقص الفيتامينات.

ضعف العظام (هشاشة العظام).

حصوات الكلى.

متى تزور الطبيب؟

إسهال مستمر.

فقدان وزن سريع وغير مقصود.

ألم في البطن يدوم لأكثر من بضعة أيام.