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فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية

منذ 21 ساعة
فصيلة الدم- تعبيرية

فصيلة الدم- تعبيرية

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لا يعرف الكثير من الناس فصيلة الدم الخاصة بهم، إلا أنها تشكل معلومة مهمة للغاية لمعرفة الأمراض التي قد يصاب بها.

تؤثر زمر الدم على القابلية للإصابة بأمراض مختلفة، فقد تشير زمرة دم الإنسان إلى نسبة خطر إصابته بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحدثت اختصاصية أمراض الدم، يوليا نيناشيفا، في مقابلة، حول تأثير زمرة دم الشخص على قابليته للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في المقابلة، قالت الطبيبة إن الحد الأدنى من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب متأصل في أولئك الذين لديهم زمرة “A”، بحسب ما ذكر موقع قناة “5-tv”.

قالت نيناشيفا: “أصحاب زمرة الدم “A” أقل عرضة للتخثر وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية أو السكتة الدماغية”.

وأوضحت نيناشيفا أن فصيلة الدم هذه تتميز بمستوى منخفض محدد وراثيا من المكونات التي تؤثر على عمليات تكوين الجلطة، مما يسمح لأصحابها بتجنب أمراض الأوعية الدموية التي تهدد الحياة.

وذكرت الطبيبة: “في دم هؤلاء المرضى، هناك محتوى أقل وراثيًا من عوامل التخثر وعوامل فون ويلبراند”.

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    فصيلة الدم- تعبيرية
    فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية