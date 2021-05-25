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فعالية كافة اللقاحات تتحدد عند انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب

25 - مايو - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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دعا مدير مركز “تشوماكوف” العلمي أيدار إيشموخاميتوف، إلى عدم التباهي بمستوى الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد التطعيم.

وأضاف العالم الروسي، أن فعالية كافة اللقاحات الروسية والصينية والأمريكية وغيرها، ضد فيروس كورونا، ستتحدد بعد عام تقريباً عند إنجاز المرحلة الثالثة من التجارب بشكل طبيعي.

وردا على سؤال، عن ضرورة إجراء فحوصات للأجسام المضادة للفيروس بعد التطعيم، أجاب إيشموخاميتوف: “لا، لا داعي لذلك. على سبيل المثال، لا يمكن إجراء اختبار الأجسام المضادة في ألمانيا أو الولايات المتحدة. للقيام بذلك، يجب على الطبيب المعالج أن يبرر سبب القيام بهذا الاختبار.

لذلك، لا يتم نقاش موضوع مستوى الأجسام المضادة بين غير المتخصصين. وهذا صحيح. إذا اجتاز اللقاح ضد فيروس كورونا التجربة السريرية، وحصل على شهادة تسجيل ووافق الطبيب على استخدامه، فهذا يعني كل شيء على ما يرام. ولا داعي للتفاخر بمستويات الأجسام المضادة”.

وأضاف الخبير أن تحديد مستوى الأجسام المضادة، أسهل من تحديد الأجزاء الأخرى من جهاز المناعة. على سبيل المثال، لا توجد حاليا طرق سريعة كافية لتحديد المناعة الخلوية.

ووفقا لرئيس المركز، سيتم تحديد فعالية اللقاحات، الصينية والمحلية والأمريكية، في غضون عام تقريبا مع الانتهاء الطبيعي للمرحلة الثالثة من الاختبار.

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