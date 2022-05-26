فقدان الوزن يساعد الرجال البدينين على مضاعفة عدد حيواناتهم المنوية

يقول الباحثون أنّ فقدان الوزن يمكن أن يساعد الرجال البدينين على مضاعفة عدد الحيوانات المنوية لديهم.

ويقول علماء دنماركيون أنّ الاكتشاف، الذي يستند إلى 56 رجلاً فقط، كان مفاجئاً.

خضع جميع المتطوعين إلى نظام غذائي لمدة ثمانية أسابيع، يتكون من 800 سعرة حرارية فقط في اليوم.

فقد الرجال، الذين كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 32 على الأقل قبل بدء الدراسة، 16.5 كجم في المتوسط.

وفي نفس الوقت، قفز عدد الحيوانات المنوية لديهم بنسبة 41%.

كان لدى الرجال الذين حافظوا على الوزن لمدة عام ضعف عدد الحيوانات المنوية، مقارنة بما كان عليه قبل بدء الدراسة.

ومع ذلك، وجد خبراء في جامعة كوبنهاغن أنّ المشاركين الذين استرجعوا دهون بطنهم، قد فقدوا التحسينات في جودة السائل المنوي.

ينخفض عدد الحيوانات المنوية بشكل عام في العمر، ويبلغ ذروته عندما يبلغ الرجل 17 عاماً ويبقى مرتفعاً حتى 40 عاماً.

يعتبر عدد الحيوانات المنوية الطبيعي، أي كمية أكبر من 15 مليون من الحيوانات المنوية لكل مليلتر من السائل المنوي.

لكنّ المستويات بين الرجال انخفضت بشكل عام منذ عام 1970، كما أظهرت الدراسات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

يعتقد العلماء أنّ السمنة والوجبات الغذائية السيئة وحتى التعرض للتلوث يمكن أن يكون وراء هذا الاتجاه المقلق.

كان الرجال المشاركون في الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Human Reproduction، تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً.

تم إعطاؤهم وجبات الطعام التي أعدتها Cambridge Weight Plan، وهي الشركة التي تصنع وجبات منخفضة السعرات الحرارية من الباستا، ترايباكيس والبرغر.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور سيغني توريكوف: “كان من المستغرب بالنسبة لنا أنّ مثل هذا التحسن الكبير يمكن أن يظهر في نوعية السائل المنوي بعد فقدان الوزن.”

وتابع: “وبما أنّ 18 في المائة من الدنماركيين يعانون من السمنة، فإنّ هذه المعرفة الجديدة قد تحدث فرقاً بالفعل.”

مع ذلك، من غير المرجح أن تنطبق الدراسة على الرجال الدنماركيين حصرياً، مع ارتفاع السمنة وانخفاض جودة الحيوانات المنوية التي يتم تسجيلها في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لم يجد الباحثون أنّ فقدان الوزن يحسن حركة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وهو مصطلح يشير إلى مدى كفاءة السباحة، أو حجم الحيوانات المنوية المنتجة.

تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية من عام 2019 إلى أنّ 41 في المائة من الرجال في إنجلترا يعانون من زيادة الوزن، و27 في المائة يعانون من السمنة المفرطة. إنّ الأرقام متشابهة أيضاً في الولايات المتحدة.

يعتبر انخفاض عدد الحيوانات المنوية عاملاً لنحو ثلث الأزواج الذين يكافحون من أجل الحمل في المملكة المتحدة.

اقترُح سابقاً أنّ السمنة تخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يؤثر على قدرتهم على إنتاج الحيوانات المنوية.

إنّ الدراسة الدنماركية هي مجرد أحدث الأبحاث التي تسلّط الضوء على العلاقة بين السمنة وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

في وقت سابق من هذا الشهر، وجد العلماء بقيادة جامعة يوتا أنّ الرجال الأكثر بدانة في سن 60 لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية من الأفراد الأقل نحافة في نفس الفئة العمرية.